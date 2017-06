David Bustamante juega al despiste sobre su separación

Si algo se puede destacar de la última y esperada aparición televisiva de David Bustamante, la primera ocasión en la que se enfrentaba a una entrevista en profundidad tras surgir los rumores sobre su separación de Paula Echevarría, es la habilidad con la que el cantante ha sabido esquivar las preguntas más incómodas a base de respuestas vagas que ni confirman ni desmienten el final de su matrimonio.

Ya lo había avisado él mismo cuando el presentador del espacio 'All you need is love... o no' Risto Mejide le espetó a bocajarro que quería saber cómo afrontaba su nuevo estado sentimental, a lo que el cántabro contestó sin perder la sonrisa ni la amabilidad que le suele caracterizar, pero con absoluta firmeza: "No voy a hablar ni para bien ni para mal. Te agradezco tu apoyo y cariño, pero jamás en la vida estaría ni un minuto en televisión si no es por los méritos propios de trabajar".Esas palabras fijaron la tónica del resto de la conversación, durante la que Bustamante aseguró que se encontraba felizmente volcado en su trabajo, a pesar de reconocer -sin especificar cuándo- que en algunas ocasiones se había visto obligado a subirse a un escenario y cantar sin ánimo ninguno.

Aunque en ningún momento mencionó el nombre de la actriz de 'Velvet', entre líneas el intérprete dio a entender que la relación con la madre de su única hija seguiría adelante en los términos más cordiales posibles independientemente de que su matrimonio consiguiera o no superar el "bache" que la propia Paula reconoció en su momento que estaban atravesando su marido y ella.

"Es que si es de verdad no hay despedida. Una cosa es que no sigas teniendo las mismas rutinas, cuando alguien es de verdad no hay despedida. Y estará siempre ahí", elaboró Bustamante en el plató de televisión, para defender su teoría de que una expareja puede conservar la amistad y mucho más.

"Una cosa es la pasión y otra un sentimiento real, que ese nunca muere. Cuando tú no has hecho daño, esa persona siempre te va a querer y va a estar ahí. Si no siguen siendo amigas... algo estarás haciendo mal", matizó sobre las rupturas, lo que sin duda bien podría aplicarse, si llega a darse el caso, a Paula y a él.