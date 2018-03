David Bustamante ni siquiera "conoce" a la chica con la que ahora se le relaciona

A diferencia de la periodista y presentadora Ares Teixidó, a la que al menos conocía personalmente cuando empezó a relacionársele sentimentalmente con ella, el cantante David Bustamante no ha tardado en zanjar el debate en torno a la posibilidad de que haya rehecho su vida amorosa con la guapa modelo Claudia Montes negando rotundamente los rumores y revelando, además, que ni siquiera sabe quién es la mujer que supuestamente habría conquistado su corazón.

"Pero es que no la conozco, no tengo el placer. Un beso para todos y muchas gracias, pero de verdad, a ver si vais a conocer a mis novias antes que yo", ha expresado con la espontaneidad y el sentido del humor que tanto le caracterizan, pero visiblemente molesto, a los reporteros que se han acercado a su coche para preguntarle al respecto.

Un desmentido más tajante aún fue el que ofreció días atrás la propia Claudia, una joven gallega afincada en Gijón, cuando dejó bien claro que no era la nueva novia del artista cántabro y, sobre todo, que no tenía intención alguna de convertirse en una especie de personalidad pública debido a rumores sin ningún tipo de fundamento.

Una vez aclarado el asunto, parece que de momento solo la actriz Paula Echevarría se ha animado a pasar página de forma definitiva tras la separación y mirar hacia el futuro junto al futbolista Miguel Torres, con el que habría iniciado una prometedora relación que, por otro lado, dejaría patente que no hay marcha atrás en el fin de su convivencia con Bustamante.

"Solo te voy a decir una cosa: no me tengo que esconder y, si me pillan, pues me han pillado. Porque si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería", aseguraba sin reparo alguno la intérprete en conversación con Diez Minutos, justo antes de explicar por qué la atracción que siente hacia el deportista está más que justificada. "Sí [es guapo]. Pero todavía es más guapo por dentro", afirmaba orgullosa.