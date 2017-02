David Cassidy padece demencia

La semana pasada el cantante de 66 años David Cassidy hizo saltar las alarmas en torno a su estado de salud tras ofrecer un concierto en California durante el que apenas pudo mantener el equilibrio sobre el escenario, además de arrastrar las palabras y tropezarse en varias ocasiones, un comportamiento que en ese momento muchos atribuyeron a un problema con la bebida.

Sin embargo, el que fuera ídolo pop juvenil y protagonista de la serie 'Mamá y sus increíbles hijos' ha revelado ahora que padece demencia, una enfermedad que conlleva la pérdida progresiva de las capacidades cognitivas y que ya se llevó a su madre Evelyn y a su abuelo.

"He pasado mucho tiempo en la más completa negación, pero una parte de mí siempre supo que llegaría este momento", asegura el intérprete en una entrevista a People, en la que ha recordado cómo esta misma enfermedad marcó los últimos años de vida de su madre. "Hacia el final, la única forma que tenía de saber que me había reconocido era que se le caían las lágrimas cuando me veía entrar en la habitación. Siempre temí que yo también fuera a acabar así".

Ahora el artista ha tomado la decisión de cancelar sus giras de conciertos y demás compromisos profesionales para dedicarse a cuidar de su salud.

"Quiero concentrarme en quien soy ahora, en lo que soy, sin ninguna distracción. Quiero amar y disfrutar de la vida".A lo largo de los años, David Cassidy se ha mostrado muy sincero a la hora de hablar de los problemas de adicción que le llevaron a pasar brevemente por rehabilitación en 2014 tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en noviembre de 2010, agosto de 2013 y enero de 2014, alrededor de la misma época en que su esposa Sue Shifrin-Cassidy, madre de su hijo de 25 años, decidió solicitar el divorcio.