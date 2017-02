David Furnish, marido de Elton John, ya es oficialmente ciudadano británico

El director David Furnish, marido de Elton John, ha dado un paso más a la hora de afianzar la estable vida que ha construido en el Reino Unido junto al famoso músico y los dos hijos que se derivan de su feliz matrimonio al obtener finalmente, tras casi tres décadas residiendo en su país de acogida, la ciudadanía británica que había solicitado años atrás.

Entusiasmado y orgulloso ante el hecho de contar ya con la doble nacionalidad, el cineasta no ha dudado en celebrar la buena noticia con sus seguidores de Twitter, al tiempo que ha rendido homenaje a la sociedad británica por su actitud "tolerante y abierta" hacia los inmigrantes.

"Esta ha sido una mañana muy emotiva para mí, ya que he tomado el juramento que me convierte en ciudadano británico. Me mudé al Reino Unido hace más de 27 años y, como inmigrante, fui recibido con los brazos abiertos. Ese espíritu de aceptación, tolerancia y diversidad me ha permitido tener una vida que jamás había imaginado ni en mis mejores sueños. Me siento bendecido y sobre todo orgulloso de poder llevar los pasaportes británico y canadiense", reza el conmovedor mensaje que ha publicado en su perfil de Twitter, del que se desprende además un sentido alegato en defensa de la multiculturalidad.

La ceremonia que ha hecho oficial su naturalización como ciudadano británico ha supuesto para el artista el broche de oro a una larga trayectoria vital en el Reino Unido que, asimismo, también se vio marcada por el nacimiento de los dos hijos que comparte con el artista y, sobre todo, por la mediática boda que ambos protagonizaron en 2014, tan pronto como en el país se reconocieron legalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo.

No obstante, el propio Elton John reconocía recientemente que la percepción tan positiva que solía tener sobre su país, al menos en lo relativo a la igualdad de oportunidades, había terminado derivando en una profunda decepción ante el repentino cambio de mentalidad que parecen experimentar algunos sectores de la sociedad.

"La gente ha estado siempre en favor del matrimonio gay y otras libertades similares y ahora parece que de repente ya no lo está. Jamás había pensado que este país pudiera involucionar en lugar de mirar al futuro. Siempre he dicho que estoy orgulloso de donde vengo y de vivir aquí, porque a pesar de los diferentes puntos de vista que pueda haber sobre cualquier tema, siempre ha sido un país muy civilizado. Hoy en día, sin embargo, no lo parece tanto y no me gusta, es horrible", confesaba sobre la ola de discriminación y xenofobia que ha venido aparejada al referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.