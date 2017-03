David Gandy alerta sobre los peligros de las redes sociales

Puede que tenga más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram y otros 100.000 en su perfil de Twitter, pero al reputado modelo David Gandy no le ha temblado el pulso a la hora de denunciar abiertamente los terribles efectos que, a su juicio, se desprenden de la nueva cultura del individualismo que se ha generado en torno a las redes sociales.

"Creo que la gente debería reflexionar sobre este tema. La gente se está volviendo depresiva en un mundo en el que se supone que debemos comunicarnos y disfrutar de la diversidad. No entiendo cómo la gente siempre tiene encima de la mesa el móvil o las tabletas", explicó a la revista Campaign sobre aquellas conductas que parecen dar prioridad a la esfera virtual en detrimento de la vida real.

Por otro lado, el cotizado maniquí británico -imagen de numerosas firmas de lujo y siempre presente en las grandes pasarelas del mundo- no ha dudado en responder con dureza a todos aquellos que acusan a las campañas publicitarias del mundo de la moda, y por extensión a él, de promover un ideal de belleza poco realista e incluso perjudicial para las nuevas generaciones.

"No me parece justo que si entreno como un atleta cinco veces por semana y luzco un cuerpo similar al de un atleta, se diga que mi cuerpo no es realista", aseguró en la misma conversación el protagonista de anuncios televisivos tan recordados como el de la fragancia 'Light Blue' de Dolce & Gabbana, que a pesar de haberse estrenado hace más de 10 años, sigue siendo uno de los grandes clásicos de la temporada navideña.