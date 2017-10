David de Gea y Edurne: una relación no tan a distancia

Aunque en un principio podría parecer que la de David de Gea y Edurne es una relación a distancia a toda regla, basta con entrar en las redes sociales de la cantante para darse cuenta de que pasa bastante tiempo en la ciudad inglesa donde reside el portero del Manchester United.

Así lo ha confirmado ahora ella al explicar que, tras concluir el rodaje de su último proyecto televisivo, se ha asentado en Inglaterra para concentrarse en componer los temas del que será su próximo trabajo musical, que ya ha adelantado que no verá la luz hasta 2018.

"Sigo viajando entre Mánchester y Madrid, vengo siempre que tengo trabajo, pero sigo preparando mi disco, con tranquilidad, componiendo. 'Got Talent' ya lo grabamos y con más proyectos.

Estoy feliz y contenta, ilusionada, con muchas cosas que están por venir", ha asegurado la guapa artista en declaraciones recogidas por la revista ¡HOLA! durante un evento a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

A la espera de que el futbolista consiga el esperado fichaje por un club español que ya se ha truncado en el pasado, Edurne está convencida que esta dinámica de viajes no les perjudica para nada en el plano personal."Al final cuando no estamos juntos nos echamos de menos y cuando volvemos es una ilusión tremenda. Tampoco es que estemos mucho tiempo separados", ha afirmado.

Eso sí, pese a lo felices que son juntos, la artista ha insistido una vez más en que no hay planes de boda en el horizonte. Como ya ha explicado en otras ocasiones, el deportista y ella no necesitan 'oficializar' su romance con una ceremonia."Mi objetivo no es casarme. Sí me encantaría la celebración por los amigos y familia pero tampoco me obsesiona.

Igual que los niños que, sin pensar en una maternidad tardía, no están entre las prioridades actuales. Todo llega y depende de cómo te vayas sintiendo", revelaba hace ya tiempo en una entrevista a Sevilla Magazine.