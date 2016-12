David De Gea no podría hacer más feliz a su novia Edurne

La vida del futbolista David De Gea y la cantante Edurne ha vuelto ya completamente a la normalidad tras atravesar el pasado verano uno de los momentos más complicados de su relación, al menos en lo tocante a su proyección pública, debido a la mención del nombre del portero del Manchester United en una investigación sobre abusos sexuales, -el conocido como caso Torbe- de la que ya ha sido completamente exculpado.

Ahora la pareja ha aprovechado el 31 cumpleaños de la intérprete como excusa para demostrar a través de las redes sociales la solidez de su relación sentimental, intercambiando unos bonitos mensajes en los que queda claro que no podría atravesar un momento mejor.

"Hoy cumple años la mujer más maravillosa del mundo!! Muchas felicidades amor!! Te quiero mucho!! (sic)", escribió De Gea en su perfil de Twitter junto a un simpático vídeo de corta duración en el que aparece sosteniendo a caballito a su chica, que no tardó en responder a tan romántico mensaje: "Gracias por hacerme tan feliz!!! Te quiero mucho!!!".Esta bonita felicitación, sumada a la que también le dirigió su hermano David -que De Gea también incorporó a su tablón de la red social- y las de sus fans y compañeros de trabajo, consiguieron hacer que una fecha tan importante fuera aún más emotiva para la cantante.

"Sin duda un cumpleaños inolvidable!! Muchísimas gracias a todos por taaaantas felicitaciones y tanto cariño en cada mensaje!! GRACIAS (sic)", agradecía Edurne junto a una fotografía en la que aparece soplando una vela solitario de un pequeño pastel.De cara a estas fiestas, Edurne -que ya ha comenzado a preparar nuevo disco "sin prisas"- planea dividir su tiempo entre Reino Unido y España, celebrando Nochebuena y Navidad en Mánchester, donde vive junto a su pareja, y Año Nuevo en Madrid. Eso sí, la guapa artista no recibirá regalos por partida doble con motivo de su cumpleaños y Papá Noel. "Me hacen un pack. Nos pasa a los que nacemos en vísperas de Navidad. Me encantan estas fechas", confesaba en una entrevista al periódico 20 minutos.