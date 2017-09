David Hasselhoff no paga por su lujoso estilo de vida

Cómo había conseguido mantener David Hasselhoff su lujoso estilo de vida en los últimos años, sin importar que su época de gloria a nivel profesional se acabara en la década de los 80, era un misterio: hasta ahora. Tal y como ha revelado él mismo, su secreto consiste en explotar al máximo el cariño del que aún goza entre el público sus personajes y, cuando eso no resulta suficiente, prestarse a ceder su imagen a cambio de jugosos descuentos o cheques.

"Nunca he necesitado comprarme un yate ni nada parecido, siempre me las he arreglado para que fueran otros quienes pagaran por todas esas cosas. Vaya donde vaya, la gente todavía se acuerda de 'Los vigilantes de la playa' o de 'El coche fantástico', ¡les encanta! Así que si una suite de hotel cuesta 1.800 dólares la noche, siempre puedo conseguir un buen trato a cambio de hacer algo por ellos", ha presumido el veterano intérprete en una entrevista a Event Magazine, en la que asegura que su única fuente de problemas a nivel financiero han sido sus divorcios de Catherine Hickland y Pamela Bach, esta última madre de sus dos hijas. "Lo único en lo que he malgastado todo mi dinero ha sido en pagar a mis abogados".

El último de los muchos e irreverentes proyectos en los que ha participado en los últimos años la estrella televisiva, que incluyen un cameo en la adaptación al cine de 'Los vigilantes de la playa' y en la secuela de 'Guardianes de la galaxia', además de un docu-reality titulado 'Hoff the Record', es la película 'Killing Hasselhoff', en la que una vez más se interpreta a sí mismo. La trama se centra en un actor sin éxito que decide asesinarle para cobrar la recompensa ofrecida en un macabro concurso, en el que se apuesta qué celebridad morirá antes."Yo me he encontrado en situaciones parecidas", afirma sobre la forma en que se deshumaniza a los famosos en el filme.

"Nunca en nada tan extremo como la realidad que refleja esta película, pero ha habido en momentos en que he tenido que intervenir y tratar de razonar con algunas personas que trataban de acabar conmigo..., puede que no matándome, pero sí convenciéndome para que hiciera algo o tratando de conseguir algo de mí que no existía. Pero no importa, eso ya forma parte del pasado", ha asegurado misterioso, y sin querer entrar a dar más detalles.