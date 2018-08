David Hasselhoff no planea ser padre de nuevo a sus 66 años

El antiguo protagonista de 'Los vigilantes de la playa' no es ni de lejos el primer actor que contrae matrimonio con una persona a la que casi le dobla la edad ni sería tampoco el primero en repetir experiencia en la paternidad una vez entrado en la sesentena. Sin embargo, David Hasselhoff y su flamante esposa de 38 años, con quien contrajo matrimonio el pasado 31 de julio en una romántica e íntima boda celebrada en Italia, no se plantean formar una familia juntos.

"La verdad es que eso no forma parte de nuestros planes, pero dependerá de Hayley. Creo que se ha dado cuenta de la responsabilidad tan grande que supone, al ver a su hermana enfrentándose a todo lo que implica", ha revelado el intérprete, padre ya de dos hijas adultas, en declaraciones a la revista británica OK! "No me muero de ganas de tener hijos, nunca me he sentido así", ha añadido la propia aludida, Hayley Roberts, para corroborar las palabras de su ya marido. "Adoro a mi sobrino y a mi sobrina, y tengo la oportunidad de volcar en ellos todo mi amor.

Me encanta pasar tiempo con ellos, pero supone una responsabilidad enorme y no siento que esté preparada para ello... Nosotros estamos constantemente viajando... Me parece que cualquier padre es digno de admiración, no me había dado cuenta de lo duro que resulta hasta que vi a mi hermana ejerciendo de madre".Los proyectos de la pareja de cara a su futuro en común pasan por aparcar su estilo de vida trotamundos y establecer su hogar en el país natal de Hayley.

"Me hace mucha ilusión comprar una casa en Reino Unido para disfrutar de nuevo de la campiña inglesa y para que Hayley pueda estar más cerca de los suyos. Sería maravilloso tener de nuevo un hogar propio donde descansar de verdad. O puede que nos decantemos por Austria o Suiza... hay un sinfín de posibilidades porque mi carrera es internacional. Vamos a comprar algo en Reino Unido, eso desde luego, pero aún no sabemos dónde. Ahora mismo estamos construyendo un condominio gigante en Bali y no sabemos cuánto tiempo pasaremos allí, puede que sea mucho. Nuestras respectivas familias siempre serán bienvenidas", ha apuntado Hasselhoff.