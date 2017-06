David y Victoria Beckham verán a Ed Sheeran actuar en Glastonbury

Este fin de semana se celebra en Reino Unido el conocido festival de Glastonbury, en el que además de luchar contra el barro, sus asistentes tendrán la oportunidad de ver a algunos de los artistas más reputados del mundo concentrados en un mismo espacio. Uno de los grandes reclamos de esta edición -junto a Radiohead, Major Lazer, Foo Fighters o Lorde- es Ed Sheeran, quien encabezará las actuaciones del domingo, último día del evento.

Entre el público que acudirá a deleitarse con los temas del cantautor británico se encontrarán, según ha desvelado él mismo, sus buenos amigos David y Victoria Beckham, que ya le han confirmado su asistencia."Victoria y David van a venir. Se compraron las entradas cada uno por su cuenta. Iban a ir de todas formas, pero creo que los veré en algún momento. Básicamente, todas mis entradas han ido a parar a mis tíos, tías, primos, mujeres de primos, maridos de primas, hijos de primos, así como toda la familia de Cherry [Seaborn, su novia] y nuestros compañeros del colegio", ha relatado al diario británico The Sun.

La amistad entre el cantante pelirrojo y el conocido matrimonio viene de lejos -también mantiene una estrecha relación con su hijo mayor Brooklyn-, pero se ha potenciado especialmente desde que son vecinos. "Vivimos muy, muy cerca. Nos conocimos en Nueva York, yo estaba allí con Cherry, coincidimos en el mismo sitio y nos hicimos amigos. Son maravillosos, me encantan", ha compartido en la misma conversación.

David Beckham y Ed también en común que, no contentos con sus exitosas carreras en el mundo del deporte y de la canción respectivamente, ambos se han propuesto conquistar también la industria del cine, en el caso del exfutbolista y modelo con ayuda de su amigo, el cineasta Guy Ritchie, y en del polifacético artista con un proyecto del que no se conoce demasiada información más que, si dependiera de él, la legendaria actriz Helen Mirren sería su pareja en la ficción.

"Bueno, se trata de una película que está en fase de preproducción, pero no tendré tiempo para rodarla hasta 2019. De momento ya se ha hablado de buscar una coprotagonista, para que sea el 'interés romántico'. Me gustaría que fuese alguien desconocido, pero también es verdad que siempre he admirado a Helen Mirren. Supongo que suena un poco raro, pero me encantaría que Helen y yo pudiéramos hacer una escena romántica... Yo no soy muy buen actor y ella es una actriz fantástica, así que no creo que quisiese hacerla conmigo", ha bromeado con el mismo medio.