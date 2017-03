David y Victoria Beckham son "almas gemelas"

La diseñadora Victoria Beckham no ha dudado en ofrecer un nuevo ejemplo de por qué el vínculo que le une a su marido David Beckham, con quien tiene cuatro maravillosos hijos -Brooklyn (18), Romeo (14) y Cruz (12) y la pequeña Harper (5)- es a día de hoy tan intenso como inquebrantable.Tras dos décadas de envidiable relación, los dos enamorados siguen viviendo una luna de miel que parece perpetua y que, en opinión de la ex Spice Girl, se explica fundamentalmente con la admiración y el respeto que siempre ha sentido hacia el exfutbolista al margen del profundo amor que les une.

"Es mi alma gemela. Nos complementamos a la perfección. Es el marido más increíble del mundo y un padre fantástico. Me inspira cada día, no solo al ver cómo se relaciona con nuestros hijos, sino también por la forma en que me trata. Simplemente funciona. Tenemos una suerte inmersa al tenernos el uno al otro", reveló a su paso por el programa de televisión 'Today'.

Por el momento se desconoce si todo ese cúmulo de experiencias compartidas y aquellas sensaciones tan positivas que le genera su día a día con el exdeportista se verán algún día reflejadas en sus exitosas colecciones de ropa. Por el contrario, lo que sí ha dejado claro Victoria en relación con su futuro profesional es que jamás volverá a retomar su carrera musical junto a sus excompañeras del quinteto femenino más famoso de todos los tiempos.

"No habrá reencuentro de las Spice Girls porque creo que cuando actuamos en [la ceremonia de clausura de] las Olimpiadas [de Londres 2012], aquello fue alucinante y celebramos todo aquello que habíamos conseguido. Todavía hablo con todas las chicas. Tenemos una relación muy cercana, pero creo que tienes que saber cuándo ha llegado el momento de decir: 'Fue increíble, fue mucho lo que conseguimos', y todo el mundo pasa página, aunque sé que siempre seré la Spice pija", aclaró la intérprete de 'Wannabe'.