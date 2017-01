David y Victoria Beckham se citaban a escondidas

Aunque ahora forman uno de los matrimonios más famosos y admirados de la crónica social, en los comienzos de su relación sentimental allá por la década de los 90 David y Victoria Beckham se esforzaron al máximo por mantener su idilio completamente al margen de la opinión pública y también de las personas de su entorno más cercano, a sabiendas de que el perfil tan mediático que les definía por separado podría hacer que su romance hiciera desaparecer por completo la escasa intimidad que les quedaba y convertirse en una de las historias más jugosas para la prensa del corazón.

"Solíamos escondernos de la gente y nos sentábamos en los aparcamientos de los pubs para poder hablar tranquilamente. También nos besábamos y en general pasábamos el tiempo juntos", reveló la diseñadora en una entrevista a la emisora BBC Radio 4.Una vez revelado el secreto sobre su entonces llamativo vínculo amoroso, la pareja terminó protagonizando en 1999 una de las bodas que más expectación generó en la sociedad británica desde, probablemente, la que unió en matrimonio al príncipe Carlos y a la malograda Diana de Gales, un enlace en el que estaba previsto que actuara el prestigioso músico Elton John antes de sufrir un terrible imprevisto que impidió su asistencia.

"Nos hicimos muy amigos de Elton John y poco antes de la boda nos dijo que le encantaría cantar para nosotros. Desafortunadamente, nos llamaron esa misma mañana para decirnos que había tenido un ataque al corazón cuando estaba en el avión. Evidentemente, estábamos más preocupados por su estado de salud", reveló en la misma conversación, antes de explicar que el famoso músico les acabó compensando con creces actuando en exclusiva para ellos durante el bautizo de sus hijos mayores.

"Es un encanto de persona. Unos años más tarde vino directamente a casa a tocar el piano e interpretar una de sus canciones con motivo del bautizo de nuestros hijos, y ese tema siempre será muy especial para nosotros y para nuestra familia", añadió en referencia a 'Something About the Way You Look Tonight', el sencillo del artista que Victoria incluye entre los temas más importantes de la banda sonora de su vida.