Debra Messing busca novio: interesados, contactar con Ellen DeGeneres

La protagonista de 'Will & Grace' ha sido y es una de las pelirrojas más atractivas de la pequeña y gran pantalla, pero irónicamente en su vida real no se ha topado con ningún hombre capaz de sobreponerse a esa primera impresión algo intimidante que causa desde que rompiera con su compañero de reparto Will Chase tras una relación de dos años y medio, a la que había precedido un matrimonio de una década con Daniel Zelman que acabó en 2011.

"Yo he estado abierta", ha asegurado Debra a su paso por el programa de Elle DeGeneres cuando esta se interesó por su vida sentimental. "Pero nadie me ha pedido una cita, ¡nadie! Cero personas".

El problema no es precisamente que la actriz de 50 años no frecuente los lugares adecuados para conocer nuevas personas, ya que ella ha insistido en que ese no es el caso a pesar de que sí socialice mucho con parejas casadas. La popular presentadora ha visto tan perdida a su pobre amiga que se ha presentado voluntaria para hacerle de casamentera.

"¿Eres buena emparejando a la gente?", le ha preguntado algo esperanzada, antes de pasar a enumerar todo lo que busca en un hombre. "Que sea bastante inteligente, muy divertido y que le preocupe el estado del mundo. Eso es lo más difícil".

Queda por ver si Ellen es capaz de encontrar a un candidato interesado en ganarse su corazón y que cumpla todos esos requisitos. Quien considere que está a la altura de esas expectativas, siempre puede tratar de ponerse en contacto con la celestina de Debra a través de las redes sociales.