Demi Lovato apoya a Bebe Rexha en su lucha contra los estrictos cánones de belleza

La cantante Demi Lovato ha sido una de las principales estrellas que han querido mostrar abiertamente su apoyo a la también intérprete Bebe Rexha después de que esta denunciara en las redes sociales que ninguno de los diseñadores a los que había recurrido para encontrar vestido de cara a la próxima gala de los Grammy estaba dispuesto a confeccionar un modelito para ella, aludiendo supuestamente que sus medidas eran demasiado "grandes" para ello.

La antigua estrella Disney, al igual que cientos de usuarios de Instagram, ha acudido al tablón de comentarios de la citada publicación para respaldar públicamente a la joven intérprete, nominada en la categoría de estrella emergente y en la de mejor dúo country en la gala que tendrá lugar el 10 de febrero en Los Ángeles, por su crítica feroz a los estrictos cánones de belleza que siguen imperando en el mundo del espectáculo.

"¡Este sí que es un discurso jodi** poderoso! Me encantas y te agradezco que uses tu voz para denunciar estas injusticias", le ha dirigido Demi en la citada plataforma, generando así una avalancha adicional de reacciones entre las que también destacan las de artistas masculinos como Neyo: "¡Amen!", ha expresado este para unirse a la lucha contra la dictadura de las medidas "ideales" que aqueja al sector.Afortunadamente para la artista, no todos los diseñadores de la escena de la moda actual han suscrito la decisión de sus compañeros más intransigentes y, de hecho, en las últimas horas han sido numerosos los modistos y firmas que se han ofrecido a vestir a Bebe Rexha para la gran noche de la industria musical.

"¡Eres hermosa! Todas las mujeres, independientemente de sus medidas, lo son. Simplemente dime algo cuando estés lista y empezaremos a diseñarte un vestido", reza el mensaje que le ha enviado el reputado August Getty, mientras que Michael Costello -responsable entre otros del aplaudido vestido blanco que llevó Beyoncé en la gala de 2014- le ha recordado que siempre estará a su entera disposición. "Bebe, somos amigos desde hace muchos años. Llámame y nos ponemos a ello".