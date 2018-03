Demi Lovato comparte su decepción ante la ausencia de NSYNC en la Super Bowl

Más allá del sabor agridulce que parece haber dejado en las redes sociales la actuación del cantante Justin Timberlake ayer domingo en el intermedio de la 52 edición de la Super Bowl, con numerosos internautas aplaudiendo su espectacular puesta en escena y otros cuantos criticando el supuesto exceso de 'autotune' que parecía ahogar la voz del intérprete, otro de los asuntos que más debate han generado en la esfera virtual en relación con el número musical ha girado en torno a la ausencia en el escenario de los que fueran compañeros del estadounidense en la banda juvenil NSYNC.

Cierto es que ni el intérprete ni la organización habían ofrecido señal alguna que pudiera apuntar a la posibilidad de que el evento fuera a reunir de nuevo a los cinco integrantes de la extinta boy band, un rumor que además fue desmentido directamente por uno de sus antiguos miembros, Joey Fatone, a finales de la semana pasada para evitar que sus fans albergaran falsas esperanzas.En cualquier caso, y como se desprende de la actividad generada en la redes sociales durante el transcurso de su número musical, parece que muchos de los seguidores de la difunta formación no se habían percatado del mencionado desmentido o no habían querido creérselo por completo para no ver disipadas sus fantasías. Entre ellos, y personificando a la perfección esa decepción compartida por todos, destacaba sin duda la también cantante Demi Lovato.

"Pero.... ¿y NSYNC?", reza el breve pero significativo mensaje, acompañado por varios emoticonos que dejaban patente su profunda tristeza, que la artista publicó en su cuenta de la red social al tiempo que se erigía como portavoz oficiosa de los admiradores más ingenuos y esperanzados del quinteto.Por otro lado, el actor Colton Haynes -protagonista de la popular serie de televisión 'Arrow'- parecía representar al otro sector de la base de fans de NSYNC que, desde hace días, venía avisando sobre las escasas probabilidades de que un reencuentro entre los cinco excompañeros pudiera darse en un evento de semejantes características.

"No estoy del todo seguro de lo que voy a decir, pero es posible que yo tenga en mi casa la mayor colección de objetos y recuerdos de NSYNC de todo el mundo, que por cierto compré en una subasta. Y os puedo decir que lo más seguro es que no vaya a ocurrir, aunque creo que se merecían volver a estar juntos en la Super Bowl de esta noche, en lugar de ese reencuentro de 30 segundos de mi**** que tuvieron en su momento", se desahogaba el intérprete minutos antes del espectáculo, haciendo referencia a la última ocasión en la que NSYNC volvió a reunirse por completo sobre un escenario: en la entrega a Justin del premio honorífico en la ceremonia de los MTV Video Music Awards del año 2013.