Demi Lovato ataca sin piedad a Perez Hilton en Twitter

Fiel a la apabullante sinceridad con la que ha venido expresándose últimamente sobre cualquier asunto de su vida cotidiana, fruto de la renovada confianza en sí misma que exuda tras haber superado toda clase de problemas ligados a su salud y a su autoestima, la cantante Demi Lovato no ha tenido reparo alguno a la hora de transmitir, a través de las redes sociales y sin escatimar en duros adjetivos, la animadversión que siente hacia la figura de Perez Hilton tras enterarse de que este se encontraba entre el público de su reciente concierto en Las Vegas.

"La otra noche [del pasado sábado] tuve la oportunidad de cantar 'Sorry Not Sorry' delante de uno de los 'matones' más notorios de Estados Unidos, y me sentí jodi**mente genial de poder hacerlo", reza el primero de los afilados cuchillos que la artista lanzó al ahora estrella de la telerrealidad por medio de su cuenta de Twitter, antes de justificar de alguna forma su brutal ataque con el mensaje de autoafirmación que se desprende de su popular tema.

"De eso trata precisamente la canción, y no me arrepiento en absoluto de que estuvieras ahí viendo como lo bordaba sobre el escenario. Por cierto, no mencionaré su nombre porque no merece la relevancia que ya no tiene", apuntó en el segundo de sus dardos.

Se desconoce por el momento si la opinión tan desfavorable que la intérprete alberga hacia el exbloguero va ligada a un hipotético historial de agravios cometidos por su parte -hay que recordar que Perez Hilton solía destacarse en su espacio virtual por los ácidos y ofensivos comentarios que dedicaba a toda clase de celebridades-, o se explica simplemente con la descafeinada reseña que, sobre el mismo recital, acabó publicando este en la misma plataforma.

"Soy fan de Demi Lovato. No lo hizo nada mal [en su espectáculo], mejor que otras veces. No tengo nada malo que decir de ella", escribía Hilton minutos después de la finalización del espectáculo.Tras enterarse de que Demi Lovato había cargado durante contra él a la vista de millones de internautas, Perez Hilton no tardó en mostrar -por medio de un escueto texto compartido en su web- su asombro ante el evidente rechazo que genera en la afamada artista, una actitud que no termina de comprender y, sobre todo, de relacionar con cualquier tipo de comentario controvertido que le haya podido dedicar en el pasado.

"Demi Lovato piensa que soy irrelevante y parece que quiere darme algo de relevancia publicando tuits sobre mí. Yo tampoco me arrepiento de haber dicho de ti más que cosas buenas a lo largo de los años", compartía claramente dolido.