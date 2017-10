Demi Lovato explica por qué rompió con Wilmer Valderrama y apunta a una reconciliación futura

La noticia de que Demi Lovato y Wilmer Valderrama habían puesto punto final a su relación de seis años, cuando ya empezaban a sonar incluso campanas de boda, supuso una de las grandes sorpresas del 2016 en el mundo del entretenimiento. En su momento, ambos aseguraron que se había tratado de una decisión "increíblemente difícil" de tomar y que seguirían siendo grandes amigos, aunque no se animaron a dar más detalles sobre los motivos que les habían llevado a dar ese paso.

Ahora, tras cumplirse el primer aniversario de su regreso a la soltería, la cantante ha despejado por fin esa incógnita en su documental 'Simply Complicated' dando a entender que fue ella quien optó por la ruptura."La chispa nunca se apagó, pero hay algunos problemas que aún no he superado y sé que nunca lo haré si sigo apoyándome en otra persona para que aplaque la sensación de soledad. Sencillamente no estaba lista y había demasiadas cosas en mi vida que aún no había explorado. Esa fue una de las razones por la que rompimos, porque yo nunca había estado sola.

No tuvo nada que ver con que ya no estuviésemos enamorados, más bien decidimos juntos que estaríamos mejor siendo solo amigos", ha afirmado. A pesar de que ha mantenido varios breves romances, a la artista no le tiembla el pulso al afirmar que ninguna de sus otras parejas ha significado tanto para ella como el actor. "Nunca he querido a nadie como le quise a él y aún le quiero. Nos conocimos el 11 de enero de 2010 y yo pensé inmediatamente: 'Tiene que ser mío'; pero tenía solo 17 años, así que él solo podía pensar en deshacerse de mí. Cuando cumplí los 18 empezamos a salir, y creo que fue amor a primera vista. Conectamos a un nivel al que nunca había conectado con nadie. Fue mi roca, lo era todo para mí".

La más sorprendente de las confesiones que Demi realiza en el documental acerca de su vida sentimental es sin duda la posibilidad de una reconciliación futura con Wilmer, que se desprende del modo en que habla de su expareja y de cómo en ocasiones se arrepiente de haberle dejado marchar.

"Hay momentos, de noche, en los que me pregunto si tomé la decisión adecuada porque el amor es como apostar. No sé si le he perdido para siempre. Creo que mi corazón siempre estará con él: lo estuvo, lo está y lo estará. No compartes seis años con alguien sin entregarle un pedazo de ti, y viceversa. Estoy bastante segura de que nunca conoceré a alguien como él, pero estoy tratando de abrir mi mente", ha prometido.