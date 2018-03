Demi Lovato y Wilmer Valderrama: ¿reconciliación a la vista?

Han pasado casi dos años desde que Demi Lovato (25) y Wilmer Valderrama (38) dejaran atónitos a sus seguidores al anunciar que su relación de más de un lustro de duración había llegado a su fin, poco después de que la intérprete concluyera exitosamente su último período en rehabilitación y se percatara, como revelaba en el comunicado que ambos compartieron al respecto, que necesitaba hacer borrón y cuenta nueva de cara al futuro.

Pues bien, tras una temporada en la que los dos artistas han seguido en contacto permanente con el fin de cultivar la estrecha relación de amistad que les une, como se desprende de sus publicaciones en las redes sociales y de los elogios que han venido intercambiando en sus entrevistas, la expareja podría estar planteándose dar una segunda oportunidad a su historia de amor, o eso aseguran al menos fuentes de su círculo íntimo.

"Están muy, muy unidos y todavía se quieren con locura. Aunque decidieron que había que conformarse con ser solo amigos, lo cierto es que siempre ha habido potencial para que la relación recuperara su naturaleza romántica. Y ahora están dispuestos a trabajar en la reconciliación", ha expresado un informante a la revista People, antes de insistir en que la ruptura de hace dos años se debió a otros factores ajenos a su profunda conexión personal.

"Ella siempre ha sido muy transparente a la hora de admitir que [Wilmer] es el amor de su vida. Los problemas que experimentaron en el pasado tenían que ver más bien con la diferencia de edad que existe entre ellos y el momento tan turbulento que vivía ella. Pero Demi ha madurado mucho a lo largo del último año y ahora es consciente de que estar soltera no es tan divertido como creía en un principio", ha apuntado el mismo confidente.

Hace solo unos meses, y en el marco de la serie documental en la que reflexionaba con apabullante sinceridad sobre algunos de los capítulos más dramáticos de su vida, la propia Demi Lovato reconocía sentirse todavía muy atraída -a todos los niveles- por el guapo actor con el que compartió más de seis años de su vida, pero también explicaba que la separación había sido necesaria para poder liberar al intérprete de una pesada carga y, al mismo tiempo, recuperar su propia autonomía.

"La chispa entre nosotros nunca se ha apagado por completo, pero hay ciertos asuntos que debo solventar y jamás conseguiré hacerlo si sigo dependiendo tanto de alguien para superar mis problemas y combatir la soledad. Además, no estaba preparada para atarme así cuando hay tantos planos de la vida que no he explorado aún", confesaba.