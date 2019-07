Demi Lovato abandona temporalmente las redes sociales

Salta a la vista que la decisión de Demi Lovato de apoyar públicamente a Scooter Braun ante la polémica que causó que este último adquiriera el sello discográfico Big Machine Records, y con él los derechos sobre los grandes éxitos de Taylor Swift, quien por su parte le acusa de hacerle bullying durante años, le ha pasado factura a la estrella del pop.

Este miércoles Demi ha anunciado a través de las Stories de su Instagram que se tomará "un descanso durante un tiempo" de la esfera virtual. "Sed amables", ha añadido para despedirse de su base de seguidores, una sugerencia que no cuesta relacionar con el aluvión de críticas que ella ha venido recibiendo desde que se le ocurriera salir en defensa de su famoso mánager.

En aquel momento, Demi aclaró que no le importaba cuáles pudieran ser las consecuencias de mantenerse leal a una persona tan importante para ella y que las afrontaría si era necesario con tal de poder expresar su opinión.

"He lidiado con malas personas antes en esta industria, y Scooter no es una de ellas", aseguró para refutar la teoría de que el empresario estuviera tratando de controlar a Taylor Swift después de no haber sido capaz de hundir su carrera.

"A nivel personal, yo me alegro de que entrara a formar parte de mi vida cuando lo hizo. Por favor, dejad de acosar a la gente o de tratar de hundirla. Ya hay suficiente odio en este mundo".