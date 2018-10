Hermana de Demi Lovato está deseando volver a hacer "cosas normales" con la cantante

La cantante Demi Lovato lleva sesenta días en rehabilitación -actualmente en un centro de Chicago- tras sufrir una sobredosis el pasado mes de julio y hasta el momento ha sido su familia quien se ha encargado de ofrecer actualizaciones sobre su estado.

Si hace unas semanas era su madre, Dianna, quien se encargaba de revelar que su hija estaba "sana y feliz" una vez pasados los primeros momentos más difíciles, ahora le ha tocado a su hermana pequeña Madison sincerarse acerca de cómo están lidiando sus seres queridos con el ingreso y cómo evoluciona la artista después de que fuera vista por primera vez en público el pasado 23 de septiembre.

"Demi está... le va muy bien. Está trabajando muy duro en su sobriedad y... estamos todos muy orgullosos de ella. Para nuestra familia ha resultado una locura. Ha sido mucho, pero hemos pasado por muchas cosas juntos. Si lees el libro de mi madre, verás que cada vez que nos enfrentamos a algo así siempre lo superamos y salimos cien veces más fuertes. Estamos muy agradecidos por todo, por las pequeñas cosas", ha explicado la joven intérprete, haciendo pausas y titubeos, a su paso por el podcast 'Millennial Hollywood with Dakota T. Jones'.

En su caso, Madison está deseando que las aguas regresen a su cauce y su querida hermana pueda retomar su vida anterior. Una vez que reciba el alta, el primer plan que le gustaría que realizaran juntas es algo tan sencillo como acudir juntas a comer yogur.

"Creo que lo que más me emociona es... no sé, son esas cosas normales y sin importancia. Suena demasiado simple, pero me encantaría ir a tomar yogur helado juntas a Menchie's. Yo prefiero la cadena Pinkberry, pero ella es de Menchie's y solemos ir allí".