Demi Lovato se toma con humor la filtración de sus fotos íntimas

Pese a haber sido uno de los nombres incluidos en la lista de afectadas por el llamado caso 'Celebgate' 2.0, un ataque informático a gran escala contra la privacidad de varias actrices, cantantes y presentadoras cuyas fotos íntimas han sido robadas y publicadas en la red, Demi Lovato ha querido aclarar en Twitter que, al menos en su caso, ninguna de las imágenes sustraídas la retrata completamente desprovista de ropa, por lo que no hay razón para preocuparse, al menos en exceso.

"Me encanta cómo todo el mundo está perdiendo los nervios con tan solo una foto. No es un desnudo y es solo un escote (sic)", compartió en su cuenta oficial para despejar todo tipo de rumores. La actual novia del luchador de artes marciales Guilherme 'Bomba' Vasconcelos ha aprovechado la ocasión para recordar que si alguien quiere verla como Dios la trajo al mundo, no tiene más que buscar en internet el reportaje fotográfico al que se sometió para la revista Vanity Fair en octubre de 2015.

"Además el mundo ya me ha visto desnuda POR MI PROPIA ELECCIÓN antes... #Vanity Fair #Buen intento #Escote a punto #Ni siquiera mis tet** son tan grandes #Ángulos (sic), escribió con ironía en la misma plataforma.Por desgracia, esta no es la primera vez que Demi sufre semejante violación de su intimidad, ya que en 2013 salieron a la luz imágenes íntimas que la retrataban junto a su entonces pareja Wilmer Valderrama en la cama. En este nuevo 'Celebgate' las mayores afectadas por el momento han sido Emma Watson y Amanda Seyfried, aunque sus abogados ya han emprendido acciones legales contra sus responsables.