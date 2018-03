Demi Lovato invierte en un centro de rehabilitación para inspirar a sus fans

A lo largo de los últimos años, la cantante y actriz Demi Lovato ha hablado abiertamente sobre su ya superada adicción a las drogas así como sobre el trastorno bipolar que le fue diagnosticado. Quizás al darse cuenta del papel clave que jugó el centro de rehabilitación CAST en su vida -donde estuvo ingresada en 2013-, ahora ha querido invertir en el negocio.

"Es importante que encuentres tiempo para las cosas que son importantes para ti y CAST es algo que me toca muy de cerca. Yo misma estuve en uno de sus programas. Fue así como logré mi sobriedad. Poder ser ahora la copropietaria es un sueño hecho realidad, y es una buena manera de inspirar a mis fans antes de cada actuación, comprobar que estén bien y prepararlos para lo que viene después. Espero que pueda inspirarles a hacer algo bueno con sus vidas, a cambiar y, por suerte, a aprender a quererse a sí mismos", ha confesado en una entrevista para el portal Entertainment Tonight.

En efecto, la colaboración de Demi con la institución va más allá de haberse convertido recientemente en socia. El fundador de CAST, Mike Bayer, ofrecerá terapias gratuitas a aquellos seguidores de la joven artista que lo hayan solicitado y asistan a uno de los conciertos de su actual gira musical por Estados Unidos, 'Tell Me You Love Me Tour'.En su primer recital, que tuvo lugar en San Diego el pasado lunes, la intérprete invitó al escenario seis alumnos del instituto de Parkland (Florida) que sobrevivieron a la reciente masacre en la que murieron 17 personas. Con este bonito gesto, la cantante quiso animarles a salir adelante después de una experiencia tan traumática.

"Penamos: 'Qué oportunidad más increíble para ellos para cicatrizar'. Dejando a un lado la política, ha llegado la hora de cicatrizar, aunque sea solo por una noche. Quería ayudarles a ellos y a su comunidad. Muchos de ellos no están recibiendo la ayuda que necesitan porque no hay demasiados orientadores y terapeutas", ha explicado sobre ese día, en el que Demi también instó a su público a donar a la fundación de CAST para ayudar a gente con problemas mentales.