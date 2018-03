Hasta la madre de Demi Lovato quiere que se reconcilie con Wilmer Valderrama

Aunque oficialmente su relación llegó a su fin en 2016, la estrecha amistad que Demi Lovato y Wilmer Valderrama han mantenido desde entonces ha hecho pensar -y esperar- a los fans de la pareja que, en un futuro, ambos puedan acabar dándose una nueva oportunidad en el terreno sentimental.

La propia cantante ha reconocido en varias ocasiones que esa es una posibilidad que no descarta, pese a que por el momento necesite crecer como individuo y aprender a estar sola. Ahora, su propia madre -Dianna De La Garza- ha admitido, sin la intención de presionar a nadie, pero dejando clara la debilidad que siente por el hombre que durante años pensó que acabaría por convertirse en su yerno, que a título personal nada le haría más feliz que ver a su famosa hija reunida con su exnovio.

"Sí que me gustan mucho juntos, tengo que ser sincera... Me haría muy feliz que volvieran, para siempre, pero lo cierto es que no estoy al corriente de que exista una fecha límite para ello o si va a suceder siquiera. Son muy buenos amigos y, con suerte, algún día volverán a ser algo más que eso. No sé, depende de ella. Pero sí que contarían con mi aprobación", ha reconocido Dianna en declaraciones al programa 'Access Live'El hecho de que las declaraciones de la madre de la artista se hayan producido en un momento en que los rumores acerca de una reconciliación entre Demi y el atractivo actor han vuelvo a cobrar fuerza no parece casual.

Tal y como revelaba recientemente un testigo presencial, las dos estrellas son habituales del restaurante angelino Sol Y Luna, donde el resto de comensales suele confundirles con una pareja debido a que no paran de intercambiar abrazos y algún que otro beso. Desde que regresara a la soltería, a Demi sí se le han atribuido varios romances -con la DJ Lauren Abedini o el luchador de la MMA Guilherme 'Bomba' Vasconcelos, por ejemplo-, pero lo cierto es que ella nunca ha hablado de ninguna de esas parejas con el mismo cariño que lo hace de Wilmer.

"La chispa nunca se apagó, pero hay algunos problemas que aún no he superado y sé que nunca lo haré si sigo apoyándome en otra persona para que aplaque la sensación de soledad. Sencillamente no estaba lista y había demasiadas cosas en mi vida que aún no había explorado. Esa fue una de las razones por la que rompimos, porque yo nunca había estado sola. No tuvo nada que ver con que ya no estuviésemos enamorados, más bien decidimos juntos que estaríamos mejor siendo solo amigos", explicaba en su documental 'Simply Complicated'.