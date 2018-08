Demi Lovato rompe su silencio tras sufrir una sobredosis

La cantante Demi Lovato ha roto la política de silencio que había adoptado desde que fuera ingresada de urgencia en el hospital Cedars-Sinaí de Los Ángeles la semana pasada tras sufrir una sobredosis en su mansión de Hollywood Hills. Sus primeras palabras han ido dedicadas a sus seguidores para darles las gracias por su lealtad en los últimos días y prometerles que esta recaída no conseguirá que tire la toalla en su lucha por superar sus problemas con el alcohol y las drogas.

"Siempre he sido honesta acerca de mi experiencia con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se atenúe con el paso del tiempo. Es algo que debo seguir enfrentando y que no he conseguido derrotar aún.

Doy gracias a Dios por haberme mantenido viva y bien. A mis fans, os estaré eternamente agradecida por todo el cariño y apoyo que me habéis hecho llegar esta semana y siempre. Vuestros pensamientos positivos y plegarias me han ayudado a navegar estos momentos difíciles", ha escrito en su cuenta de Instagram.En ese mismo mensaje, la intérprete ha reconocido de forma indirecta la gravedad inicial de su estado y ha dado a entender que -tal y como apuntaban los rumores- optará por ingresar en rehabilitación una vez reciba el alta médica.

"Quiero dar las gracias a mi familia, a mi equipo y al personal del Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría hoy aquí escribiéndoos esta carta", ha añadido. "Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y en el camino a la recuperación. Jamás olvidaré el amor que me habéis demostrado y espero con ganas que llegue el día en que pueda decir que he superado todo esto. Seguiré luchando".