Demi Lovato sufre viendo a su novio pelear

La cantante Demi Lovato no puede evitar ponerse nerviosa cada vez que su novio, el luchador de artes marciales mixtas Guilherme 'Bomba' Vasconcelos, entra en la jaula para 'disputar' una de sus intensas peleas, a pesar de que ha dispuesto de bastante tiempo para acostumbrarse a la profesión de su chico desde que ambos comenzaran su relación a finales del año pasado.

"Es muy peligroso. Hay una serie de reglas, pero no dejas de estar en una jaula. Es cierto que no pueden golpear a su oponente en determinadas áreas del cuerpo. Hay más normas, pero no las conozco todas. Y claro que me pongo nerviosa cuando le veo pelear, aunque la mayoría de las veces gana. No me siento mal por el otro, no deja de ser un deporte", aseguró con total sinceridad la artista a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Precisamente la pasión por la lucha y los deportes de combate en general es una de las muchas aficiones que la estrella de la música comparte con su flamante novio. La propia Demi ha incluido a su rutina de ejercicios habitual sesiones de entrenamiento y diversas artes marciales, de las que comparte habitualmente vídeos en sus redes sociales para presumir de sus progresos.

"Llevo entrenando hace ya casi un año. Básicamente entreno para la MMA, así que eso incluye kickboxing, jiu-jitsu, muay thai...", explicó.Demi y 'Bomba' comenzaron su noviazgo el pasado julio, pero decidieron seguir caminos separados apenas unas semanas después, tras lo cual la intérprete mantuvo un idilio con un exluchador de la UFC, Luke Rockhold, que tampoco llegó a buen puerto.

Sin embargo, las pasadas navidades la cantante y 'Bomba' fueron vistos juntos en Los Ángeles, confirmándose así su reconciliación. Esta ha sido la primera relación seria de la joven de 24 años desde que el actor Wilmer Valderrama y ella anunciaran el final de su relación de seis años el pasado junio.