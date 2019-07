Demi Lovato no tolera comentarios sobre su peso

En vista de que ciertas personas se creen con derecho a realizar bromas crueles o comentarios malintencionados sobre su aspecto físico, Demi Lovato ha decidido que a ella tampoco le temblará el pulso a la hora de reprocharles de la manera más pública posible su despreciable actitud y recordarles que sus palabras pueden llegar a causar un gran daño.

Esta semana la artista se topó con la desagradable sorpresa de que alguien había compartido en Instagram una fotografía suya saliendo del gimnasio realizada por un paparazzi y la había etiquetado en ella para que viera el siguiente mensaje: "Hola Demi. Mándame un mensaje privado para que podamos hablar de cuál sería la dieta adecuada para ti".

La maniobra acabó dando el resultado esperado y esa publicación llegó hasta ella, que no dudó en responderle con todo el sarcasmo posible.

"Pues en realidad voy a optar por no hacer dieta y no caer así en hábitos poco saludables que puedan poner en peligro mi salud mental y mi cordura, ¡pero gracias por la oferta! Es todo un detalle por tu parte".

El pasado mes de marzo, Demi ya arremetió públicamente contra varios tabloides que se habían hecho eco de unas imágenes suyas recientes haciendo hincapié en el nuevo aspecto que lucía tras pasar varios semanas en rehabilitación a raíz de la sobredosis que sufrió el verano pasado.

"Soy mucho más que mi peso. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, ahora este tipo de titulares y lo que puedan decir otras personas sobre mi figura 'más robusta' no me afectan. Pero sí que me enfada que alguien pueda considerar que tiene derecho a opinar sobre el tipo de cuerpo de los demás", lamentó a través de sus redes sociales.