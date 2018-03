Demi Lovato suele tomar la iniciativa a la hora de ligar

Al margen de los altibajos emocionales y de los problemas de autoestima que ha venido atravesando en tiempos recientes, lo cierto es que la cantante Demi Lovato siempre ha proyectado en público, ya sea a través de sus canciones o en sus sinceras entrevistas, un carácter fuerte y aguerrido que, como ella misma ha querido revelar ahora, también suele manifestarse cuando la intérprete se proponer conocer en profundidad a potenciales intereses amorosos.

"Normalmente soy yo la que da el primer paso. Siempre soy la que le echa valor y le dice a la otra persona: '¿Por qué no me das tu teléfono?'. Y en otras ocasiones directamente me pongo en contacto con ellos por medio de los mensajes directos de Instagram", ha revelado la carismática intérprete en conversación con la revista InStyle.

Esa renovada confianza en sí misma que ha venido desplegando especialmente desde el pasado verano, cuando regresó por todo lo alto a la escena musical con un tema tan potente y reivindicativo como 'Sorry Not Sorry' -todo un ejercicio de autoafirmación y amor propio-, también ha llevado a la intérprete a reflexionar sin ningún tipo de reparo sobre la posibilidad de que algún día acabe enamorándose de una mujer.

"Creo que el amor es ante todo amor, y yo soy muy flexible en ese sentido. Creo que podría encontrar el amor en cualquiera de los dos sexos, y personalmente me encanta esa libertad que tengo de poder flirtear como me apetezca y con cualquier persona que me guste", ha expresado en la misma conversación sobre su necesidad de mantenerse siempre fiel a sí misma.

Pese a que Demi no está dispuesta a ponerse barreras innecesarias que coarten su autonomía y sus ganas de experimentar, fuentes cercanas a la intérprete aseguraban hace unos días que una hipotética reconciliación con su exnovio Wilmer Valderrama, con el que puso fin a su relación el año pasado tras más de un lustro juntos, se produciría de forma inminente.

"Están muy, muy unidos y todavía se quieren con locura. Aunque decidieron que había que conformarse con ser solo amigos, lo cierto es que siempre ha habido potencial para que la relación recuperara su naturaleza romántica. Y ahora están dispuestos a trabajar en la reconciliación", explicaba un informante a la revista People la semana pasada.