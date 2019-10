Demi Moore comenzó a conducir con tan solo 12 años

La actriz Demi Moore no se ha molestado en tratar de suavizar los capítulos más brutales de sus primeros años de vida en su libro de memorias, en el que desvela por ejemplo que fue víctima de una violación cuando era aún una adolescente y que su agresor era un hombre que había pagado 500 dólares a su madre, aunque ella está convencida de que en el fondo su progenitora no la "vendió", sino que inconscientemente la puso en una situación peligrosa.

Otra anécdota muy chocante de su infancia, pero mucho menos trágica, hace referencia a la confianza excesiva que sus padres depositaban en ella, permitiéndole por ejemplo que se pusiera al volante con tan solo 12 años.

"Eran muy, muy jóvenes cuando me tuvieron. Una de las consecuencias de su incapacidad para tomar buenas decisiones era que me dejaban conducir con mis amigos como pasajeros", ha explicado a su paso por el programa de James Corden.

"La única regla era que, si me paraban, tenía que decir que me había llevado el coche sin que ellos se dieran cuenta. Les parecía que así todos salíamos ganando".Uno de los trayectos que realizaba con frecuencia implicaba circular por la infame Interestatal 405 conocida por sus atascos interminables para acudir a un local de fiesta para menores que se encontraba en la zona del Valle.

"Les preguntaba si podía ir explicándoles que me veía capaz de llegar hasta allí, y me decían: 'De acuerdo, adelante'. Como madre, ahora me muero de vergüenza al recordarlo", ha reconocido.Como es lógico, en más de una ocasión la policía le dio el alto y ella reaccionó repitiendo la historia que había ensayado de antemano.

"Claro que me pararon y dije exactamente lo que debía. Mi madre vino a buscarme interpretando su papel a la perfección y prometiendo que jamás volvería a suceder nada parecido".