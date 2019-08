Denise Richards ha descubierto su problema de tiroides gracias a Instagram

Por norma general, cuando el aspecto físico de las celebridades se convierte en tema de debate en las redes sociales, no suele ser precisamente con fines constructivos.

Sin embargo, en el caso de Denise Richards, el ojo atento de sus fans le ha permitido detectar a tiempo un problema de salud al que, de no ser por ellos, no habría prestado la debida atención.

"Algunos de vosotros me comentasteis tras la reunión especial de #The Real Housewives of Beverly Hills que mi tiroides parecía estar más abultado de lo que resulta normal. Y teníais razón. Se trataba de algo que había estado ignorando hasta entonces", ha explicado ella agradecida a través de su cuenta de Instagram refiriéndose al último episodio del reality en que participa desde hace meses.

Gracias a los mensajes de alarma que comenzaron a llegarle a través de su perfil de Instagram tras la emisión del programa, la actriz decidió consultar a un especialista y ahora ha comenzado a tomar las medidas necesarias para lidiar con su situación, empezando por cambiar su alimentación.

"Me resulta increíble comprobar lo mucho que ha mejorado mi tiroides tras eliminar el gluten de mi dieta durante un breve período de tiempo. No tenía ni de idea de cuánto afecta la manera en que comemos a nuestro cuerpo y lo tóxico que resulta el gluten. Gracias a todos los que os habéis tomado la molestia de escribirme", ha concluido en la publicación en que también ha incluido varias fotos en las que se aprecia su cuello, para demostrar que la inflamación se ha reducido casi por completo.