Dennis Quaid se prepara para casarse por cuarta vez

El actor Dennis Quaid, de 65 años, se habría comprometido a pasar una vez más por el altar, esta vez con su joven novia Laura Savoie, de 26 años, durante unas románticas vacaciones que habrían tenido como escenario las paradisíacas playas de Hawái, según se desprende de la información publicada este lunes por la revista estadounidense Us Weekly.

De acuerdo con el testimonio de varias fuentes de su círculo cercano, el que fuera marido de Kimberly Quaid (2004-2018), Meg Ryan (1991-2001) y P.J. Soles (1978-1983) no dudó en hincar la rodilla en medio del restaurante en que ambos disfrutaban de una suculenta cena para pedirle matrimonio a la estudiante texana, quien en estos momentos se encuentra finalizando su tesis doctoral.La reacción de la futura novia, como era de esperar una vez revelado el desenlace de esta historia, habría dejado signos de incredulidad inicial, estupor y, posteriormente, de un júbilo incontrolable.

Sin embargo, por el momento ninguno de los dos enamorados ha querido pronunciarse públicamente sobre el tema, por lo que todavía habrá que esperar a una confirmación oficial por su parte.

"Yo soy de los que siempre he dicho: 'Vive y deja vivir'. Y me tomo con naturalidad el paso del tiempo. Cuando miro atrás y trato de pensar en las cosas que me preocupaban entonces, la verdad es que me cuesta recordarlas. Cuando las relaciones acaban y se enfrían los conflictos, esos aspectos más negativos del momento desaparecen y solo quedan los buenos recuerdos. Por eso yo siempre miro a las relaciones pasadas con cariño", explicaba recientemente el intérprete sobre el trato tan cordial que mantiene con sus exparejas.