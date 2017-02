Denzel Washington aconseja a George Clooney antes de recibir a sus mellizos

El actor Denzel Washington no ha dudado en expresar su más sincero entusiasmo ante la noticia de que su buen amigo George Clooney y su flamante esposa, la prestigiosa abogada Amal Alamuddin, se estrenarán en la paternidad el próximo mes de junio con la llegada nada menos que de mellizos.

Sin embargo, en lugar de limitarse a transmitir sus mejores deseos al mediático matrimonio, el intérprete también ha tenido el considerado gesto de ofrecer a la pareja algún que otro consejo, fruto de su experiencia en estas lides, para que tan importante proyecto de vida no deje sus energías completamente agotadas.

"Les diría que aprovecharan el tiempo que tienen ahora para dormir todo lo posible. ¡Dormid tanto como podáis estos meses! Pero no me refiero tanto a George como a su mujer, que es la que de verdad lo va a necesitar", bromeó el también director, cuya película 'Fences' atesora cuatro nominaciones de cara a la próxima entrega de los premios Óscar, en conversación con el portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

Teniendo en cuenta que es padre de cuatro hijos junto a su mujer Pauletta, John (32), Katia (29) y los mellizos Olivia y Malcom (25), Denzel constituye una voz más que autorizada para avisar a los futuros padres de la multitud de cambios y nuevas sensaciones que experimentarán tan pronto como den la bienvenida al mundo a sus pequeños.

"George va a necesitar mucho apoyo también, y no lo digo en su faceta como actor. Ahora va a afrontar el papel más importante de su vida. Ya verá lo que le espera, pero he de decir que también es una vivencia hermosa y única. Nosotros [en referencia a su esposa] también somos padres de mellizos y nos sentimos bendecidos por semejante milagro, y eso que ya son mayorcitos", explicó en la misma entrevista.

Aunque por el momento George y Amal no se han pronunciado públicamente sobre la ilusionante etapa vital en la que ya están inmersos, no parece que sea necesario a estas alturas que se animen a confirmar oficialmente el embarazo, dado que buena parte de sus amigos en la industria del cine han compartido ya con los medios de comunicación su entusiasmo ante tan emocionante hecho.

"Estuve trabajando con él hace unos meses, el pasado otoño, y en un momento del rodaje me agarró del brazo, me llevó a una esquina y me lo contó. Casi me pongo a llorar. Estaba tan contento por él. Le pregunté qué de cuánto estaba embarazada [Amal] y me dijo que de ocho semanas", revelaba Matt Damon la semana pasada al mismo medio.