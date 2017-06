Detenida la hija de David Hasselhoff por conducir ebria

La modelo y actriz Hayley Hasselhof, segunda hija del actor David Hasselhof y su exmujer Pamela Bach, fue detenida el pasado mes de mayo por la policía de Los Ángeles después de ser encontrada desmayada en el interior su vehículo, un Mercedes de gama alta que apareció estacionado en uno de los carriles de salida de una autopista, y comprobar que su consumo de alcohol casi duplicaba la tasa legalmente permitida en el estado de California.

Ha sido el portal de noticias TMZ el que ha dado a conocer la impactante noticia esta semana, así como las circunstancias que explican por qué Hayley fue ingresada a finales de mayo en un hospital de Los Ángeles -un suceso del que sí informaron en su momento los medios de comunicación- con el objetivo de someterse a varias pruebas médicas y siempre bajo custodia policial.

La hija menor del protagonista de 'Los vigilantes de la playa' ya ha sido formalmente acusada de un delito contra la seguridad pública y de vulnerar varias normas del código de circulación, cargos que podrían suponer para ella una pena de hasta seis meses de cárcel y una multa de mil dólares.

Además de ser conocida por su famoso apellido, la joven de 24 años ha ido ganando una presencia cada vez mayor en la escena interpretativa al participar en varias películas de escasa repercusión en taquilla y, sobre todo, desde que en 2010 protagonizara la única temporada de la serie de televisión 'Huge', en la que abordaba a través de su personaje los problemas de autoestima y el acoso continuado que había sufrido en el pasado a cuenta de su sobrepeso.

"Solían meterse mucho conmigo cuando era una pequeña. Uno de los peores recuerdos que tengo de esos años fue durante un baile en el colegio. Oí a un chico decir que no quería tener que bailar con 'la niña gorda'. Le dije a mi madre que por favor no me hiciera ir a ninguno de esos eventos porque fue terrible. Me marginaban solo porque no tenía un cuerpo similar al de los demás. Afortunadamente, el número de chicas algo más rellenitas que desfilan por las pasarelas no ha dejado de aumentar, cuando yo tenía 14 años era imposible encontrar mujeres de talla grande en un escaparate", confesaba la maniquí al diario británico The Daily Telegraph hace unos meses.