La obsesión de Diane Keaton con los sombreros tiene una explicación racional

Hace cuarenta años, mucho antes de la aparición de las redes sociales y los influencers, Diane Keaton ya se había convertido en un icono de estilo gracias al mítico vestuario que utilizó en la película 'Annie Hall' y que, en su gran mayoría, provenía de su propio armario.

Desde entonces ella se ha mantenido fiel a los trajes de corte masculino, las camisas blancas, las corbatas, los chalecos, los botines de cordones y, en resumen, a ponerse lo que le venga en gana sin prestar atención a las tendencias u otras nimiedades, pero la gran constante en su imagen han sido y siempre serán los sombreros.

Esa predilección de la actriz de 73 años no responde solo a cuestiones de estética: en la práctica también le ayuda a proteger su rostro de los rayos del sol tras someterse a varias intervenciones médicas para eliminar distintos melanomas.

"Siempre me han gustado mucho los sombreros. Ayudan a enmarcar la cabeza. Aunque, por supuesto, solo yo pienso que son tan maravillosos. Y también es verdad que su función última es protegerte del sol, y yo he tenido muchos sustos con el cáncer de piel. Es un problema muy serio", ha desvelado la intérprete en una nueva entrevista a InStyle.

"Hoy mismo voy a ir al médico. Creo que tengo otro aquí, en la nariz. No es una buena noticia. Me han operado muchas veces. Me encanta el sol, de verdad, pero tengo que prestar mucha atención a proteger mi cabeza".