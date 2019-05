Diane Kruger mantiene a su hija en el anonimato para "protegerla"

La actriz Diane Kruger no ha dudado en abordar con total sinceridad, y con la vehemencia que la caracteriza, las razones que explican su decisión de no hacer público ningún detalle sobre la niña de seis meses que comparte con su pareja, el también actor y protagonista de 'The Walking Dead' Norman Reedus, las cuales no solo van solo ligadas al derecho a la intimidad del que ha de gozar su pequeña, sino también a una serie de factores directamente relacionados con su "seguridad".

"Bueno, en primer lugar y lo más importante, estamos hablando de una cuestión de seguridad. Hay fans de 'The Walking Dead' que pueden llegar a ser muy intensos y eso puede suponer un riesgo. Ya tuvimos un par de incidentes algo desagradables antes de que naciera, y mi prioridad absoluta a día de hoy es la de garantizar que esté protegida en todo momento", ha asegurado la intérprete alemana en conversación con la revista People, justo antes de referirse a la privacidad de su hija como un elemento imprescindible de su dignidad como persona.

"Y en segundo lugar, es una niña muy pequeña que no tiene por qué encontrarse en una situación de vulnerabilidad o que pueda suponer un peligro para su inocencia. Lo que no entiendo es por qué en América no hay leyes más estrictas para la protección de los menores", ha añadido sobre el derecho de la niña, de la que no se conoce su nombre, a vivir en paz y al margen de la notoriedad pública de sus padres.

La única información que Diane Kruger se atreve a revelar a día de hoy acerca de su primogénita es la de su tendencia a rechazar cualquier regalo, prenda o juguete que encaje de alguna forma en los clichés más conservadores sobre la feminidad: "No es una niña muy tradicional, la verdad, es un poco bruta como un chico. La verdad es que es muy divertido tener una niña, he de decir, lo estoy disfrutando mucho".