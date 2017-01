P. Diddy borra todas sus cuentas en las redes sociales

El rapero P. Diddy, cuyo verdadero nombre es Sean Combs, ha sorprendido a todos sus seguidores anunciando que se desprenderá de todos los perfiles que tiene en las diferentes redes sociales, recurriendo curiosamente a su perfil de Twitter para revelar que el motivo de tan llamativa decisión responde a su malestar ante la dinámica que preside a día de hoy el género musical que él se encargó de popularizar en la década de los 90.

"Hay demasiada bufonería campando a sus anchas hoy en día. Están matando la cultura y yo no doy crédito a todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Hay demasiados bufones e idiotas por ahí. En eso se ha convertido el hip hop", escribió en su cuenta a modo de despedida pero sin profundizar demasiado en las razones que explican su enfado.

Ante las preguntas que le han dirigido los internautas para tratar de esclarecer el origen de su frustración, el también actor no ha querido dar demasiados detalles sobre la opinión que le merece el cambio de rumbo que las nuevas generaciones del rap habrían dado a este estilo musical y que, por lo que se desprende de sus palabras, nada tendría que ver con el de sus tiempos más gloriosos.

"Creedme, cuando acabe de dar forma a todos mis pensamientos sobre este tema, encontraré la manera de articular mi discurso y mi posición sobre esta conversación. Ahora mismo no merece la pena hablar de este tema delante de todo el mundo. Esto debe quedar entre nosotros", explicó en la misma conversación.

Hace escasos meses, P. Diddy -quien mantuvo una breve relación sentimental con Jennifer Lopez- proyectaba una actitud mucho más positiva a la hora de hablar sobre su apretada agenda laboral y, sobre todo, en relación con el legado artístico que se deriva de sus tres premios Grammy.

"Desafortunadamente, no paso mucho tiempo en casa porque estoy todo el día trabajando, pero con frecuencia me dejo llevar por la fantasía de poder dedicar todo un domingo a relajarme en una habitación que tengo expresamente para ello, ya sea leyendo el New York Times o el Los Angeles Times o mirando durante horas mis tres premios Grammy. La llamo mi habitación de los domingos", expresaba en conversación con Us Weekly.