Diego Boneta lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres

El actor Diego Boneta ha demostrado en reiteradas ocasiones que es un feminista acérrimo y que hace todo cuanto está en su mano para contribuir a la erradicación del trato discriminatorio al que siguen viéndose sometidas las mujeres por el mero hecho de serlo. Por ello, no debería resultar sorprendente que ahora, con motivo del Día por la Igualdad Salarial celebrado en Estados Unidos, el intérprete haya echado mano de su proyección pública para terminar de convencer a todos sus seguidores sobre la necesidad de que hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades en cualquier ámbito de la vida social.

"Hoy es el Día por la Igualdad Salarial. ¿Crees en la completa igualdad social y económica entre hombres y mujeres? Entonces eres feminista", reza el mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram el también cantante, acompañado de una imagen que le retrata con una camiseta que no deja lugar a dudas sobre su compromiso con los derechos de la mujer.

Como no podía ser de otra manera, la actriz y activista Eva Longoria tampoco quiso desaprovechar la oportunidad que le brindaba tan importante efeméride para sensibilizar a la opinión pública sobre las injusticias que siguen padeciendo a día de hoy las mujeres y, sobre todo, aquellas que pertenecen a cualquiera de las minorías étnicas del país.

Para ello, no dudó en publicar un vídeo en su perfil de la red social en el que recordaba que las mujeres suelen cobrar, de forma sistemática, un 20% menos que sus compañeros masculinos y que ese porcentaje aumentaba de forma significativa en el seno de la comunidad latina.

"Esto es como si rompiéramos un billete por la mitad. En una semana de trabajo, es como si a las mujeres latinas solo se las pagara hasta el miércoles. El mismo trabajo y la mitad del salario: esa es la realidad que las latinas afrontan cada día", expresó Eva con vehemencia en la grabación.En la misma línea se sitúa la postura que ha venido defendiendo a lo largo de toda esta semana la combativa Gina Rodriguez, quien considera indignante que en pleno siglo XXI dos personas sigan recibiendo remuneraciones diferenciadas a pesar de desempeñar las mismas tareas y conseguir exactamente los mismos resultados en su lugar de trabajo.

"La igualdad es definitivamente un concepto abstracto porque no hay dos personas iguales. Somos todos muy diferentes. Pero cuando dos tienen el mismo mérito para hacer un trabajo, tienen que ser pagados por igual. No importa el género, la raza, la cultura que tengan. Y si no tenemos este tipo de conversación, entonces el cambio nunca llegará", aseveraba la protagonista de 'Jane the Virgin' en conversación con la revista Latina.

El pasado mes de enero, los tres famosos intérpretes se involucraron activamente en las Marchas de las Mujeres que se celebraron en numerosas ciudades de todo el mundo solo unos días después de que Donald Trump fuera investido como presidente de Estados Unidos, un movimiento global de propuesta que sirvió para advertir al nuevo mandatario de que los sectores más liberales de la sociedad no estaban dispuestos a tolerar cualquier tipo de amenaza a los derechos fundamentales de todo ser humano.