El novio de Dina Lohan rompe su silencio y confirma sus planes de boda

Estos últimos días la identidad del novio de Dina Lohan se había convertido en un misterio que todo el mundo deseaba resolver, tanto sus compañeros de concurso en el reality 'Celebrity Big Brother' en que participa estos días como sus familiares, que se temían lo peor en vista de que ella misma había confesado que nunca le había visto cara a cara -ni siquiera por videollamada- a pesar de que llevaban cinco años hablando por teléfono a diario.

Finalmente sus preocupaciones resultaron ser innecesarias, ya que él resultó ser exactamente quien Dina pensaba y, además, se tomó incluso las molestias de ponerse en contacto con el exmarido de esta, Michael Lohan, para aclararle que sus intenciones eran honestas.

Ahora el hombre en cuestión, que se llama Jesse Nadler y se dedica a invertir en el negocio inmobiliario en California, ha concedido una entrevista al portal Entertainment Tonight para revelar que había podido hablar brevemente con su novia mientras participaba en el programa y ponerla al tanto del revuelo que había generado su romance en el exterior, y de paso comentar qué planes ha organizado para cuando por fin conozca en persona a Dina en cuanto termine el reality.

"Ella se alegra mucho de que todo el mundo sepa que soy real. Tenemos una química increíble cuando hablamos por teléfono, es innegable. Nosotros tenemos claro que se trata de algo real... aunque el resto pensara que se trataba de algo raro", ha asegurado.

"Voy a llevarla a pasear por el parque Redwoods de California, que está a unos tres minutos de mi casa. Después la invitaré a un restaurante muy agradable: reservaré una mesa grande y pediré toda la carta y más tarde podríamos ir a pasear cerca del agua. Tengo muchas cosas pensadas", ha adelantado.

Por el momento Jesse no ha querido pronunciarse acerca de los planes de boda que Dina ya ha mencionado, pero sí ha dado a entender que él está tan comprometido como ella con su futuro en común: "Tengo la impresión de que nuestra química será diez millones de veces mejor cuando estemos juntos. Me hace reír mucho y tiene un corazón enorme... por eso me enamoré de ella", ha aclarado.