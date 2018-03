Dita Von Teese también tiene que luchar contra la discriminación ligada a la edad

Pese a que sigue presumiendo de un físico francamente envidiable y, sobre todo, de la portentosa agilidad que la consagró hace años como reina indiscutible del burlesque, la bailarina Dita Von Teese (45) ya ha tenido que vivir en sus propias carnes el menosprecio, la condescendencia y, sobre todo, el sinfín de injustos clichés que afectan a todas aquellas mujeres que han superado cierta edad, una forma de discriminación a la que, sin embargo, no ha dudado en presentar batalla.

"La discriminación en función de la edad, especialmente la que tienen que soportar las mujeres, es algo contra lo que me temo tendremos que seguir luchando durante mucho tiempo. Siempre ha estado ahí. El otro día hablaba con Gwen Stefani, que es un poco mayor que yo, sobre lo que se considera apropiado o no a partir de una edad concreta. Y le dije: 'Verte actuar significa mucho para mí, eres mayor que yo y, cuando te veo, sé que puedo hacer lo que me proponga'", ha explicado la artista al último número de la revista Big Issue.

La atractiva intérprete también ha querido dejar claro que la sensualidad y el erotismo de sus actuaciones no tienen por qué verse afectados por el paso del tiempo, ni tampoco la belleza estética ni la calidad artística de los espectáculos que ofrece compañeras de la industria como Madonna, Jennifer Lopez o la propia Gwen Stefani, a las que Dita no ha dudado en alabar como modelos a seguir en lo relativo a luchar contra los prejuicios basados en la edad.

"Tenemos que levantarnos y defender la idea de que se puede proyectar belleza y sensualidad en todas las etapas de la vida. Evidentemente, las cosas van a cambiar con el paso de los años, pero cuando pienso en Gwen, en Madonna o en Jennifer Lopez y en la forma en que estas abrazan su lado más sensual, sé que no tenemos por qué retirarnos. Podemos evolucionar y, en mi caso, tengo la sensación de que mi creatividad no ha hecho más que florecer", ha reflexionado en la misma conversación para confesar, a continuación, que la fortaleza de su carácter es precisamente consecuencia directa de la madurez y la sabiduría que ha ido ganando con los años.

"Creo que mi yo de la juventud, de cuando empezaba a hacer burlesque, no habría entendido todas esas cuestiones relacionadas con la discriminación de determinadas edades y físicos. En esa época era mucho más superficial, solo pensaba en lo guapa, delgada y atractiva que era. No entendía que ser sexy y glamurosa no depende tanto de la apariencia, del maquillaje o de la ropa que llevas", ha aseverado.