Dolly Parton: "A mi marido no le encanta especialmente mi música"

La cantante Dolly Parton lleva nada menos que 52 años de estable matrimonio con el gran amor de su vida, Carl Thomas Dean, una circunstancia que, amén de muchas otras, explica a la perfección por qué a estas alturas de la vida no existe ningún tipo de secreto entre los dos enamorados. De hecho, la artista ha revelado con total naturalidad que su marido no es precisamente un ferviente admirador de su música y que, lejos de considerarlo un inconveniente, semejante situación está plagada de ventajas para ella.

"A mi marido no le gusta especialmente mi música. A él siempre le ha encantado el rock duro, Led Zepellin, Bluegrass y cosas por el estilo. Pero está muy orgulloso de mí y de todo lo que he conseguido, siempre ha sido mi principal apoyo", ha explicado la artista de 73 años a su paso por el programa de televisión 'Good Morning Britain'.

"Me viene bien que sea así porque es totalmente honesto conmigo y analiza las cosas con distancia. Y además le encanta verme feliz con lo que hago, y se preocupa mucho por mí. Tampoco es que no le guste mi música, simplemente no le apasiona", ha añadido sobre el afamado empresario.

En lo que respecta al plano puramente sentimental, la estrella de la música country está convencida de que la clave de su exitosa relación reside básicamente en esa "locura" tan particular que ambos comparten, la cual se manifiesta con frecuencia en divertidas conversaciones llenas de chistes, carcajadas y momentos de complicidad.

"¿Sabes? Creo que lo mejor de todo es que somos muy parecidos y nuestro trato es recíproco. Nos respetamos, nos gustamos mucho y los dos estamos igual de locos. Siempre nos lo hemos pasado muy bien juntos. Nos reímos mucho y eso es lo que más valoro de todos nuestros años juntos. El próximo mes de mayo cumpliremos 53 años de matrimonio", se ha felicitado la artista, quien hace unos años atribuía parte de su felicidad conyugal al hecho de que Carl y ella no tienen hijos de los que preocuparse.