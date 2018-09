Dominic Cooper desvela su obsesión por la limpieza y las "aspiradoras"

Aunque su fama y trayectoria interpretativa, sin olvidar su notable patrimonio económico, le permitiría contratar a tantos asistentes como necesitara para evitarse el engorro de tener que limpiar todas y cada una de las habitaciones de su casa, lo cierto es que el actor Dominic Cooper, conocido por su participación en filmes como 'Mamma Mia', 'An Education' o 'Mi semana con Marilyn', ha presumido abiertamente de la satisfacción con la que él mismo emprende estas tareas al considerarlas nada menos que una de sus principales "aficiones".

"Me encanta limpiar, es una de mis grandes aficiones, y pasar la aspiradora es una de las cosas más relajantes que puedo hacer en mi tiempo libre. Me acabo de comprar una nueva Dyson, que es mi marca favorita, y me gustaría poder visitar su fábrica algún día", ha revelado el artista británico sobre sus pasatiempos favoritos en conversación con la revista The Jackal, a la que también ha confesado su gusto por tocar los pianos de los hoteles en los que se aloja cuando está de viaje.

"Siempre me da por ir al lobby tarde en la noche, cuando ya no queda casi nadie, y me pongo a tocar el piano como si fuera un músico contratado. Lo más emocionante de todo es averiguar si me voy a salir con la mía o si me acabarán pillando", ha bromeado en la misma conversación sobre esa doble faceta que le equipara a Monica Geller en 'Friends' y al personaje de Ryan Gosling en 'La La Land'.

Además de haber regresado a la gran pantalla el verano pasado con el estreno de la secuela de 'Mamma Mia', convertida ya en una exitosa saga cinematográfica de la que el intérprete jamás habría previsto el "impacto que acabaría teniendo entre tanta gente", Dominic ha vuelto a presentarse como un solvente ídolo de acción en su nueva película 'The Escape', en la que comparte protagonismo con su compatriota Gemma Arterton, de la que ha querido destacar su "profesionalidad" y su "gran corazón".