Donald Glover se siente "intimidado" por Beyoncé

No cabe duda de que Donald Glover se ha convertido en el hombre del momento en el mundo del espectáculo gracias, entre otros muchos trabajos, a su papel de Lando Calrissian en la cinta 'Solo: A Star Wars Story' y al impactante videoclip 'This Is America' que publicó la semana pasada bajo su alias musical Childish Gambino, una obra audiovisual que ya ha superado los cien millones de reproducciones en YouTube.

Pero al margen de su exitosa y prolífica trayectoria de los últimos años, en la que también destacan su aclamada serie 'Atlanta' y el disco 'Awaken, My Love' -nominado en la categoría de 'grabación del año' en los pasados Grammy-, lo cierto es que el polifacético artista de 34 años parece no haber asimilado todavía su propia condición de estrella, o al menos cuando tiene que trabajar con una diva de la talla de su compatriota Beyoncé.

"Empezamos a grabar algunas cosas juntos en el estudio y, la verdad sea dicha, fue todo muy intimidante al principio. Lo era para mí, claro está, porque en el mismo momento en que la oía cantar, me decía: 'Guau, esto es algo muy especial'", ha confesado Glover en una entrevista al portal de noticias 'Entertainment Tonight', donde ha compartido algunas anécdotas del rodaje de la nueva versión de 'El Rey León' -otro de sus proyectos más notables- junto a la estrella del pop.

Donald Glover y Beyoncé ponen voz nada menos que a los dos protagonistas de esta adaptación en acción real del clásico de Disney, Simba y Nala, respectivamente, y además de cargar con la responsabilidad de resucitar a tan inolvidables personajes, ambos han tenido que grabar además nuevas versiones de las emblemáticas canciones que tanto definieron a la cinta animada más exitosa de 1994.