Dr. Luke resta toda credibilidad al alegato de Lady Gaga en defensa de Kesha

La declaración que Lady Gaga realizó en septiembre de 2017 en el marco de la batalla legal que Kesha mantiene contra el productor Dr. Luke, a quien acusa de abusar física y emocionalmente de ella, para romper el contrato discográfico que aún la liga a él se hizo pública hace unos días y ha obtenido una gran notoriedad por la pasión con que la primera defiende a su amiga y compañera de profesión.

En la transcripción de su testimonio se puede comprobar cómo la actriz y cantante plantó cara al equipo legal del poderoso magnate musical, negándose a ceder a sus presiones para que admitiera que no tenía 'información de primera mano' de las agresiones sexuales que habría sufrido Kesha.

En su lugar, Gaga ofreció un retrato tétrico de las condiciones en que se encontraba Kesha la primera vez que se conocieron en persona en una habitación trasera del estudio de su 'descubridor' -"Esa era la imagen de... algo que me había sucedido a mí misma, y sentí y supe en mi corazón que [Kesha] estaba diciendo la verdad"- y arremetió duramente contra el abogado de Dr. Luke asegurándole que debería "sentirse avergonzado de sí mismo" por la manera en que intentó acorralarla para que admitiera que no podía saber realmente si el productor drogó y violó realmente a la intérprete de 'Rainbow' en las ocasiones que esta afirma: tras la fiesta de cumpleaños de Nicky Hilton en 2005 y a bordo de un vuelo en 2008.

"Ella me lo dijo", le espetó. "Tengo información de sobra de su depresión, de su necesidad de apoyo y cariño. Tengo información contrastada de la espiral en que vi hundirse a esa chica. De su trauma. Estoy informada de manera inteligente acerca de esta problemática. Esa chica ha sufrido un trauma muy serio y sigue en medio de ello", fue la lapidaria respuesta de Gaga.Ahora el representante legal de Lukasz Gottwald -el nombre real del productor- ha salido al paso del revuelo que han generado esas declaraciones para insistir una vez más que en realidad Lady Gaga no está en posición de opinar sobre la veracidad de las graves acusaciones realizadas por Kesha.

"Sentir esa pasión por una problemática que nos afecta a todos resulta admirable. Sin embargo, Lady Gaga no tiene ningún conocimiento de lo que sucedió la noche que nos ocupa porque no estaba allí. Kesha había sido expulsada de una fiesta [la de Nicky Hilton] por beber demasiado y acabar vomitando. Por amabilidad, Dr. Luke se ofreció a dejarla dormir en su habitación de hotel, que estaba solo a unas manzanas de distancia. Kesha durmió en la cama y Dr. Luke en el sofá. Él ha asegurado bajo juramente que no hubo ningún tipo de contacto entre él y Kesha. Ella misma admitió bajo juramento que no guardaba ningún recuerdo de lo ocurrido o de que Luke llegara a estar en esa habitación de hotel. Si no tiene ningún recuerdo de que se comportara de manera inadecuada con ella es porque eso nunca sucedió", ha respondido el abogado de Dr. Luke en un comunicado al portal The Blast.