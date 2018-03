Drew Barrymore sigue "muy unida" a su exmarido Will Kopelman

La actriz Drew Barrymore no ha dudado en presumir abiertamente de la "unión feliz pero poco ortodoxa" que sigue manteniendo con su exmarido Will Kopelman pasados ya dos años desde que la pareja anunciara oficialmente su divorcio, una dinámica no solo caracterizada por la buena amistad que ambos siguen cultivando en el terreno personal, sino sobre todo por la buena sintonía que define la relación de la intérprete con buena parte de su familia política.

"Tengo esta familia enorme que viene con mis hijos [en referencia a los allegados de Kopelman], y la verdad es que les quiero con locura, tanto a sus abuelos como a todos sus primos. Tenemos un vínculo muy estrecho, todos nosotros, así que la verdad es que me siento como si nada en mi vida hubiera cambiado realmente", ha explicado al suplemento dominical Stella, del diario The Daily Telegraph, sobre sus sensaciones tras la vuelta a la soltería.

Por otro lado, la estrella de cine ha querido reflexionar sobre los sentimientos algo contradictorios que le genera su propia condición de madre de dos niñas pequeñas -Olive (5) y Frankie (3), fruto de su extinto matrimonio con el reputado consultor de obras de arte-, asegurando sin reparo que en ocasiones concibe la maternidad como una "bendición y una maldición" al mismo tiempo que no le permite dedicar demasiado tiempo a otras labores.

"Creo que a todos los padres les pasa lo mismo, nunca te conformas y quieres hacer más y más. Me gusta trabajar y lo hago tanto y tan duro como puedo, pero teniendo en cuenta que mis hijas son siempre lo primero para mí, entiendo de ello que no lo estoy haciendo del todo mal a la hora de encontrar el necesario equilibrio", ha explicado la también protagonista de la serie de Netflix 'Santa Clarita Diet'.