Drew Barrymore organiza sesiones de cine para sus hijas y sus amigas

La actriz Drew Barrymore se ha propuesto que tanto sus hijas Olive (4) y Frankie (3) -fruto de su extinto matrimonio con Will Kopelman- como las amigas de estas se vayan familiarizando cada vez más con la magia del cine, por lo que no duda en organizar cada lunes en su casa una sesión de visionado de películas que, con suerte, le servirá también para inculcar poco a poco a sus pequeñas la misma pasión que ella siente por el mundo de la ficción.

"Los lunes tenemos nuestra noche de películas y convocamos también a un montón de niños del mismo barrio o de su colegio. Cuando ya están todos reunidos siempre le digo a mis hijas: '¿Queréis anunciarlo vosotras?' y empiezan: 'Señoras y caballeros, esta noche vamos a presentaros 'Solo en casa''. Y literalmente salen corriendo a sus asientos", reveló durante una entrevista en el programa de la televisión británica 'Loose Women', antes de predecir que, en el caso de que finalmente se interesen por seguir los pasos de su futura madre, las dos niñas tendrán un futuro muy prometedor en la industria.

Sin embargo, la artista que se dio a conocer ante el gran público en su más tierna infancia con filmes como 'E.T.' también reconoce que a su hija Olive le costó especialmente asimilar la popularidad de su madre y, hasta hace relativamente poco, reaccionaba con malestar ante las muestras de interés que, como personaje mediático, genera la intérprete en otras personas.

"Tengo que reconocer que como madre es muy difícil lidiar con el tema de la notoriedad pública, sobre todo por el efecto que tiene en Olive, que es una criatura muy intuitiva y sensible. Cuando se me acercaba la gente por la calle y me preguntaban que si me podía sacar una foto con ellos, firmarles un autógrafo o lo que sea, [Olive] se enfadaba bastante, pero ahora entiende por qué y creo que ahora está explorando otros aspectos de la vida, así que no sabes cuánto me alegro", compartió en la misma conversación.