Lena Dunham arremete contra Calvin Harris: "Es mi ex menos favorito de Taylor Swift"

Actualmente Taylor Swift atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera: acaba de hacer historia al convertirse en la artista femenina más galardonada en los prestigiosos American Music Awards y su decisión de posicionarse políticamente por primera vez de cara a las elecciones legislativas estadounidenses ha sido aplaudida por sus fans y ha provocado un repunte en el registro de votantes en su estado natal de Tennessee.

Sin olvidar por supuesto que, en el plano sentimental, parece haber encontrado la felicidad junto al actor Joe Alwyn tras un breve romance con Tom Hiddleston y una larga relación sentimental con Calvin Harris que acabó en desastre.En ese contexto de estabilidad, resulta fácil pasar por alto que la ruptura de la cantante con el DJ en 2016 fue el primero de una larga lista de duros reveses que sufrió su imagen, al que siguió un mediático enfrentamiento con el matrimonio Kardashian-West y una larga retirada de la vida pública que concluyó este año con la publicación de su exitoso disco 'Reputation'.

Sin embargo, y aunque Taylor prefiera no hablar de ese tema de forma directa, su amiga Lena Dunham ni olvida ni perdona y así lo acaba de hacer constar a su paso por el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Al igual que el resto de invitados, a la actriz y guionista le tocó enfrentarse a la sección 'Plead the Fifth', en la que se le plantean preguntas delicadas con solo un comodín para evitar responder a una de ellas, y por supuesto una de esas cuestiones giraba en torno a las antiguas parejas de la cantante y, más en concreto, cuál de ellas le merecía una peor opinión.

Para terminar de ponerla en un aprieto, junto a ella se encontraba la actriz Maggie Gyllenhaal, la otra invitada al programa de esa noche y hermana del actor Jake Gyllenhaal, uno de los ex de Taylor. Pero Lena no se dejó amedrentar y respondió haciendo gala de su franqueza arrolladora."Quiero hacer justicia con esta respuesta por ella. Y además me siento orgullosa porque he contestado sinceramente a todas las preguntas y creo que eso me convierte en una especie de campeona", afirmó con cierto punto de orgullo antes de pasar a la carga.

"Mi novio menos favorito es Calvin Harris, porque creo que se comportó de manera mezquina en público y me parece que no había ninguna necesidad de que lo hiciera".Sin duda, Lena se referiría con sus palabras a la serie de tuits que Calvin Harris compartió poco después del final de su romance con Taylor -y por los que se disculpó posteriormente-, en los que la acusaba de intentar destruirle e insinuaba que había tratado de hacer lo mismo con otra rival, Katy Perry.

Esa fue su reacción tras conocer que su ex había decidido hacer público que ella había co-escrito el tema del DJ 'This Is What You Came For', algo que Taylor estaba en su perfecto derecho de hacer pero para lo que eligió un momento un tan sospechoso.