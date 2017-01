Dwayne Johnson heredó de su abuela su gran sentido del humor

El actor Dwayne Johnson se ha venido destacando en los últimos años, además de por su versátil carrera cinematográfica, por su carácter extrovertido y por el escaso reparo que tiene a la hora de reírse de sí mismo y de las desventuras que a veces experimenta en su día a día, una actitud relajada ante la vida que ahora no ha dudado en atribuir al legado que le dejó su querida abuela, ya fallecida, gracias a la estrecha relación que les unía en su juventud.

"Tengo que decir que era un gran bailarín cuando solo era un adolescente, y mi abuela siempre me decía: 'Hijo, si sigues bailando a ese ritmo se te acabará cayendo la pelota'. Lo que de verdad quería decir es que mis pelotas se acabarían separando de mi cuerpo. Así que estoy seguro que mi sentido del humor lo he heredado de ella, sin ninguna duda", expresó durante una charla informal con los seguidores de su canal de YouTube.

Además de ofrecer, a base de surrealistas anécdotas, unas pinceladas del tipo de relación que le unía a su divertida abuela en aquellos tiempos, el artista también se ha sincerado sobre las alternativas profesionales que barajaría a día de hoy si no hubiera iniciado su exitosa carrera en el mundo de la lucha libre para adentrarse después en la industria del cine.

"¿Cómo se llama ese trabajo que me resulta tan interesante? ¡Ah sí, ginecólogo, eso es!", bromeó para responder a la pregunta que le dirigió otro internauta: "¿Si no te hubieras dedicado a la lucha libre, o a la actuación, nunca hubieras jugado al fútbol y no fueras famoso, qué otro trabajo estarías haciendo ahora mismo?".

Abandonando momentáneamente el tono humorístico de la conversación, Dwayne quiso ponerse serio durante unos minutos para ofrecer a uno de sus jóvenes seguidores toda una lección sobre el valor que tienen la perseverancia y el trabajo duro a la hora de afrontar cualquier objetivo que uno se proponga en la vida.

"Años y años de esfuerzo y dedicación, en eso reside la clave del éxito. Yo empecé a entrenarme cuando tenía solo 13 años y en ningún momento he dejado de pelear duro y de obligarme a superarme a mí mismo", reza la respuesta que dio a un chico que, también con 13 años, sueña con lucir en el futuro un físico tan esculpido como el de su ídolo.