Dylan Sprouse arremete contra Jared Leto por sus supuestas relaciones inapropiadas con jóvenes modelos

El cantante y actor Jared Leto se enfrenta a una incómoda situación en plena promoción y gira de su último trabajo musical -'America'- junto a su banda Thirty Seconds to Mars.

El actor Dylan Sprouse acaba de dar a entender vía Twitter, sin andarse con demasiados eufemismos y etiquetando al aludido en su mensaje, que el oscarizado artista aprovecha dicha plataforma para contactar a jóvenes modelos con fines sexuales, una acusación que podría resultar muy peligrosa en la atmósfera actual que respira en el mundo del entretenimiento.

Tras décadas de mirar hacia otro lado, la industria del cine y la música parece haberse propuesto ahora hacer una limpieza -o caza de brujas, en opinión de algunos- que acabe con los depredadores sexuales en respuesta a las campañas llevadas a cabo por movimientos como 'Me Too' o 'Time's Up'.Para quien no ubique muy bien en la actualidad a Dylan Sprouse, basta con recordar que era uno de los gemelos que a principios del milenio reinaban en Disney Channel.

A diferencia de su hermano Cole, que en la actualidad participa en la popular serie 'Riverdale', él ha mantenido un perfil profesional más discreto desde sus tiempos como estrella infantil.Sin embargo, un solo tuit ha bastado para volver a ponerle de plena actualidad, más en concreto el siguiente: "Oye @JaredLeto, ahora que ya has escrito por privado a todas las modelos femeninas de entre 18 y 25, ¿cuál dirías que es tu porcentaje de éxito?", reza la entrada que ha publicado Dylan en su tablón sin ofrecer más información ni citar alguna fuente que respalde su reproche.

Por una parte, siempre cabe la posibilidad de que el joven estuviera tratando de hacer una broma o comentario gracioso acerca del estatus de rompecorazones del nuevo Joker del universo D.C., que habría sido malinterpretado o sacado de contexto al ponerlo por escrito. Pero por otra, Dylan no es la primera celebridad que da a entender que Jared Leto -quien ya ha cumplido los 46 pese a su juvenil aspecto- utiliza su fama para seducir a chicas que, aunque por sus edades no resultaría un delito mantener relaciones sexuales con ellas, sí resultaría reprobable.

En 2015, James Gunn -director de 'Guardianes de Galaxia'- ya hizo algo muy parecido en un vídeo difundido a través de la plataforma Periscope que más tarde eliminó y atribuyó a un exceso de pastillas para dormir, pero por el que nunca se disculpó con el actor.Ahora el cineasta parece haberse reafirmado en aquellas antiguas recriminaciones al comentar el tuit de Dylan Sprouse en tono irónico para insinuar que, según su información, ser menor de edad no frenaría a Leto."¿En internet empieza a los 18?", ha respondido Gunn.