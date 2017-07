Ed Sheeran ha abandonado Twitter definitivamente

En la era de la información, cada vez es más frecuente que las celebridades decidan 'desaparecer' durante una temporada de la esfera virtual para -irónicamente- ganar notoriedad. Así lo hizo Ed Sheeran tras convertirse en una de las mayores estrellas de la música con su anterior disco y antes de lanzar su exitoso nuevo álbum, '÷', con el objetivo de no saturar al público.

Evidentemente, de cara a la promoción de su último trabajo, el británico retomó su actividad en las redes sociales con más ganas que nunca, pero parece que la intención le ha durado más bien poco, porque ya ha abandonado su perfil de Twitter harto de las críticas y del acoso de los trolls.

"De hecho, he dejado Twitter completamente. Ya no puedo ni entrar a leer lo que ponen. Lo único que veo cada vez que me conecto es a gente diciendo cosas muy crueles. Twitter es la plataforma perfecta para ello. Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día, por eso lo he dejado. Mi jodi** problema es que trataba de descubrir por qué me odiaban tanto", explica ahora el cantante en una entrevista al The Sun.

Para ilustrar los quebraderos de cabeza que ha llegado a producirle dicha red social, el músico no ha dudado en ofrecer un ejemplo real.

"En una ocasión, los fans de Lady Gaga leyeron una entrevista de la que dedujeron que estaba hablando de ella y empezaron a odiarme. Y yo no había hecho nada. Creo que en Twitter hay una tendencia a malinterpretar cualquier cosa y es entonces cuando te ves en problemas", matiza.

La precaución de Sheeran a la hora de mantenerse alejado de todo aquello que considera nocivo tiene mucho que ver con su pánico a convertirse en otra celebridad que acaba perdiendo el norte y cayendo en desgracia.

"Mucha gente se mueve justo al filo, y puedo imaginarme perfectamente cómo acaban como acaban. Yo me retiré en el momento oportuno, afortunadamente. Solo tengo que fijarme en Elton John y en lo mucho que él la cagó en su juventud. Puedes aprender mucho de esa forma...", aseguraba hace tiempo.