Ed Sheeran no ha abandonado Twitter

A principios de semana, los casi 20 millones de internautas que siguen a Ed Sheeran en Twitter lloraban la inesperada decisión de su ídolo de abandonar definitivamente la red social.

Sin embargo, su misma legión de fans ha recibido ahora una buena noticia que les dará sin duda motivos para saltar de alegría al saber que, en realidad, el exitoso cantante no se había planteado nunca decir adiós para siempre a la plataforma de microblogueo, tal y como él mismo les ha hecho saber a través de otro de sus perfiles sociales, el de Instagram, con la intención de tranquilizarlos.

"Hay muchos rumores sobre que lo he dejado. No he dejado nada. Simplemente no voy a leer nada, a excepción de Harry Potter. Espero que hayáis tenido un maravilloso 4 de julio", publicó este miércoles en su cuenta.

De las palabras del intérprete se deduce por tanto que, aunque va a seguir activo en Twitter -que últimamente utiliza casi exclusivamente para compartir de forma automática todas sus publicaciones de Instagram-, tratará de contenerse a la hora de leer los mensajes que los usuarios escriben sobre él a diario.

Precisamente las críticas y el acoso de los 'trolls' era a lo que aludía hace tan solo unos días el músico como el motivo principal que le había llevado a proponerse no volver a utilizar dicha red social, en la que había retomado la actividad unos meses antes para promocionar su último álbum, '÷', tras un periodo de desconexión absoluta de la esfera virtual.

"De hecho, he dejado Twitter completamente. Ya no puedo ni entrar a leer lo que ponen. Lo único que veo cada vez que me conecto es a gente diciendo cosas muy crueles. Twitter es la plataforma perfecta para ello. Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día, por eso lo he dejado. Mi jodi** problema es que trataba de descubrir por qué me odiaban tanto", explicaba recientemente al diario The Sun.

El ganador de dos premios Grammy recibió rápidamente el apoyo de sus compañeros de profesión, incluida la cantante Lady Gaga, cuyos admiradores más radicales propiciaron en parte la decisión de Sheeran al orquestar una campaña de acoso en su contra después de interpretar unas palabras del músico durante una entrevista como una falta de respeto a su ídolo.

"Pero qué portento de artista. Amo a Ed con locura y creo que merece todo nuestro amor y respeto como el resto de seres humanos. Me encantaría que la gente en Internet fuera más positiva y cariñosa, que aprovecháramos el potencial de estas plataformas para crear una comunidad que nos haga a todos más fuertes, en lugar de convertirnos en personas crueles y llenas de odio. No hay razón alguna para tratar de derrumbar a un artista solo porque esté en lo más alto. Hay que trabajar más en la tarea de ser amable con todo el mundo", reza el texto que compartió la neoyorkina en Instagram junto a una foto de ambos.