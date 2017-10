Ed Sheeran no ha sufrido un atropello, únicamente se ha caído con su bicicleta

635x357 La foto compartida por Ed Sheeran en (c) Instagram. EFE

Este lunes ha arrancado con la noticia de que el cantante Ed Sheeran había sido trasladado al hospital de urgencia y estaba esperando a ser informado sobre la gravedad de las heridas -aparentemente leves- que había sufrido a causa de un accidente de bicicleta, que podrían alterar las fechas ya programadas de su gira de conciertos. Así lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen en la que aparece con un brazo vendado y otro en cabestrillo.

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x

"He tenido un pequeño percance con la bicicleta y ahora estoy esperando las recomendaciones de los médicos, que podrían afectar a mis próximos conciertos. Por favor, seguid atentos para más noticias", ha adelantado. Los primeros rumores acerca de lo que le había sucedido al intérprete apuntaban a que habría sido arrollado por un coche mientras circulaba en bicicleta, aunque su mánager Stuart Camp se ha apresurado a desmentir esa posibilidad asegurando que se había tratado solo de una "caída". "No, no ha sido así. Por favor, comprobad vuestra información antes de publicar historias así", respondía en un tuit a otro difundido por una emisora australiana apoyando esa primera teoría. "Calmaos todos, queridos. Ha sido solo una caída.

Daremos más noticias cuando las tengamos", añadía. Ed Sheeran tenía previsto arrancar el tramo asiático de su gira este 22 de octubre antes de concluirla con dos conciertos, uno en Bombay (India) el 19 de noviembre y otro en Dubái cuatro días después. Sin embargo, las lesiones que presenta en los brazos hacen dudar de que pueda recuperarse a tiempo para ofrecer sus habituales actuaciones en acústico, acompañado de su guitarra, a sus fans de esas ciudades.